Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні





Юлія Задерей-Малєєва опублікувала світлину в Facebook.



"Таргани. У інфекційній лікарні. У відділенні, де лежать кількамісячні дітки. У мене все..." - лаконічно написала вона.



Нагадаємо, ця лікарня неодноразово ставала об'єктом критики з боку пацієнтів. У грудні журналістка Оксана Петрук





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У скандальній Волинській обласній інфекційній лікарні журналіст сфотографувала таргана.Юлія Задерей-Малєєва опублікувала світлину в Facebook."Таргани. У інфекційній лікарні. У відділенні, де лежать кількамісячні дітки. У мене все..." - лаконічно написала вона.Нагадаємо, ця лікарня неодноразово ставала об'єктом критики з боку пацієнтів. У грудні журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з "кліткою".

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