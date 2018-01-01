Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні
Сьогодні, 08:10
У скандальній Волинській обласній інфекційній лікарні журналіст сфотографувала таргана.
Юлія Задерей-Малєєва опублікувала світлину в Facebook.
"Таргани. У інфекційній лікарні. У відділенні, де лежать кількамісячні дітки. У мене все..." - лаконічно написала вона.
Нагадаємо, ця лікарня неодноразово ставала об'єктом критики з боку пацієнтів. У грудні журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з "кліткою".
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Юлія Задерей-Малєєва опублікувала світлину в Facebook.
"Таргани. У інфекційній лікарні. У відділенні, де лежать кількамісячні дітки. У мене все..." - лаконічно написала вона.
Нагадаємо, ця лікарня неодноразово ставала об'єктом критики з боку пацієнтів. У грудні журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з "кліткою".
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