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Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні

Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні
У скандальній Волинській обласній інфекційній лікарні журналіст сфотографувала таргана.

Юлія Задерей-Малєєва опублікувала світлину в Facebook.

"Таргани. У інфекційній лікарні. У відділенні, де лежать кількамісячні дітки. У мене все..." - лаконічно написала вона.

Нагадаємо, ця лікарня неодноразово ставала об'єктом критики з боку пацієнтів. У грудні журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з "кліткою".

Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні
Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні

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Теги: тарган, Волинська обласна інфекційна лікарня, варте уваги
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