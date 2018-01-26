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Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО

Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО
У лікарні міста Мірян (Південна Корея) сталася пожежа.

У результаті 41 людина загинула, понад 70 постраждали, – про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Yonhap News.

Пожежні заявляють, що число жертв може збільшитися.

На момент загоряння в лікарні перебувало близько 100 осіб. Вогонь поширювався з нижніх поверхів, через що люди були заблоковані в будівлі.

Пожежу вдалося погасити тільки через 1 годину 40 хвилин.
Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО
Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО
Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО


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Теги: НП, пожежа
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