Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:37
У лікарні міста Мірян (Південна Корея) сталася пожежа.
У результаті 41 людина загинула, понад 70 постраждали, – про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Yonhap News.
Пожежні заявляють, що число жертв може збільшитися.
На момент загоряння в лікарні перебувало близько 100 осіб. Вогонь поширювався з нижніх поверхів, через що люди були заблоковані в будівлі.
Пожежу вдалося погасити тільки через 1 годину 40 хвилин.
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У результаті 41 людина загинула, понад 70 постраждали, – про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Yonhap News.
Пожежні заявляють, що число жертв може збільшитися.
На момент загоряння в лікарні перебувало близько 100 осіб. Вогонь поширювався з нижніх поверхів, через що люди були заблоковані в будівлі.
Пожежу вдалося погасити тільки через 1 годину 40 хвилин.
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