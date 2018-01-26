Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО





У результаті 41 людина загинула, понад 70 постраждали, – про це пишуть



Пожежні заявляють, що число жертв може збільшитися.



На момент загоряння в лікарні перебувало близько 100 осіб. Вогонь поширювався з нижніх поверхів, через що люди були заблоковані в будівлі.



Пожежу вдалося погасити тільки через 1 годину 40 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні міста Мірян (Південна Корея) сталася пожежа.У результаті 41 людина загинула, понад 70 постраждали, – про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Yonhap News.Пожежні заявляють, що число жертв може збільшитися.На момент загоряння в лікарні перебувало близько 100 осіб. Вогонь поширювався з нижніх поверхів, через що люди були заблоковані в будівлі.Пожежу вдалося погасити тільки через 1 годину 40 хвилин.

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