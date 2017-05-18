У Ковелі не знають, що робити зі збитковою поліклінікою
Сьогодні, 20:10
Ковельську поліклініку Волиньради депутати називають збитковою та хочуть передати її міській раді міста в оренду за одну гривню.
Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".
Проте головний медик області не поділяє такої думки. З його слів, аби дійсно вирішити проблему, потрібно віддати медичний заклад повністю з приміщеннями та землею, адже там потужна лікувально-профілактична база, і саме Ковель повинен її утримувати, та на ній заробляти.
«Моя думка не змінюється, це заклад вторинний і він повинен працювати в медичних межах Ковеля і Ковельського району. Я пропоную повернутися до цієї розмови, поговорити з Ковельською владою і знайти рішення. Він повинен працювати там» – Ігор Ващенюк, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації
Управлінець додає, що більше двадцяти посад у медичному закладі на бюджеті, решта – госпрозрахунок, їх взяли на обласний бюджет, тому міськраду Ковеля не повинна лякати проблема, що потрібно брати більше двохсот людей на роботу. Однак, аргументації депутатам все одно забракло для того, аби з'ясувати це питання.
Наразі доля Ковельської поліклініки, як і всього бюджету області на 2018 рік не вирішена.
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Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".
Проте головний медик області не поділяє такої думки. З його слів, аби дійсно вирішити проблему, потрібно віддати медичний заклад повністю з приміщеннями та землею, адже там потужна лікувально-профілактична база, і саме Ковель повинен її утримувати, та на ній заробляти.
«Моя думка не змінюється, це заклад вторинний і він повинен працювати в медичних межах Ковеля і Ковельського району. Я пропоную повернутися до цієї розмови, поговорити з Ковельською владою і знайти рішення. Він повинен працювати там» – Ігор Ващенюк, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації
Управлінець додає, що більше двадцяти посад у медичному закладі на бюджеті, решта – госпрозрахунок, їх взяли на обласний бюджет, тому міськраду Ковеля не повинна лякати проблема, що потрібно брати більше двохсот людей на роботу. Однак, аргументації депутатам все одно забракло для того, аби з'ясувати це питання.
Наразі доля Ковельської поліклініки, як і всього бюджету області на 2018 рік не вирішена.
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Коментарі 1
Це не в Ковелі не знають. Це у Луцьку, у Волиньраді не знають, що робити з колись державною поліклінікою Укрзалізниці, яку задля піару, навіщось, прийняли в обласну комунальну власність. А тепер, коли піар не вдався, намагаються знайти дурнішого і перекинути на Ковель багатомільйонний тягар утримання цього майна.
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