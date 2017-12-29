Як у Ковелі будується ЖК «Парковий квартал». ФОТО*
Сьогодні, 16:01
Будівельні роботи у житловому комплексі «Парковий квартал», що зводить будівельна компанія «Інвестор» у Ковелі, ведуться наповну.
Про це пише Перший.
У будинку другої черги внутрішні та зовнішні роботи добігають кінця. У третьому під’їзді встановлюють газові котли та радіатори опалення. У другому та першому під’їздах – майстри завершують внутрішні ремонтні роботи – дофарбовують стіни та вкладають плитку.
Як відомо, у ЖК «Парковий квартал» розпочалося будівництво третьої черги. Зокрема, триває перекриття другого поверху перших двох під’їздів.
Також будівельники розпочали цегляну кладку першого поверху наступних двох під’їздів.
Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» продаються 5-кімнатні квартири за неймовірно низькою ціною – всього 9 тисяч гривень за квадратний метр житла.
Якщо Ви досі в роздумах, які квартири у Ковелі найкращі, не гайте часу! Завітайте та переконайтеся самі!
Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.
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Про це пише Перший.
У будинку другої черги внутрішні та зовнішні роботи добігають кінця. У третьому під’їзді встановлюють газові котли та радіатори опалення. У другому та першому під’їздах – майстри завершують внутрішні ремонтні роботи – дофарбовують стіни та вкладають плитку.
Як відомо, у ЖК «Парковий квартал» розпочалося будівництво третьої черги. Зокрема, триває перекриття другого поверху перших двох під’їздів.
Також будівельники розпочали цегляну кладку першого поверху наступних двох під’їздів.
Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» продаються 5-кімнатні квартири за неймовірно низькою ціною – всього 9 тисяч гривень за квадратний метр житла.
Якщо Ви досі в роздумах, які квартири у Ковелі найкращі, не гайте часу! Завітайте та переконайтеся самі!
Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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