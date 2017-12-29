Повідомили, як у Ковелі боротимуться із підтопленнями





Тож, аби ефективно впровадити заходи із запобігання та захисту населення і територій міста Ковеля від підтоплення ґрунтовими водами депутати затвердили відповідну Програму на 2018 рік, на яку з міського бюджету буде спрямовано 630 тисяч гривень, - пише



Це не остаточна цифра. Фінансування може збільшитись, якщо буде нагальна потреба.



Місто майже щороку зазнає значних підтоплень, оскільки знаходиться в зоні нестійкого зволоження. Крім того, досить швидкими темпами у Ковелі розвивається житлова та промислова забудови. А це підвищує рівень техногенного навантаження. Досить частими є й порушення умов стоку поверхневих вод при будівництві, що також негативно позначається на стані довкілля.



На окремих територіях міста є ділянки, де рівень ґрунтових вод практично доходить до поверхні. Тому складаються несприятливі, а інколи й небезпечні для життя людей умови: просідання ґрунту, деформація споруд, будівель, підземних мереж, заболочування.



Фахівці зазначають, що згідно з довгостроковим прогнозом циклічності природної водності практично на всій території України, включаючи Волинську область та місто Ковель, очікується подальше підвищення рівня ґрунтових вод, що триватиме до 2035 року. Це може ще більше погіршити ситуацію, особливо на територіях з техногенним підтопленням, яке має постійний невідворотній характер.



Міський голова Олега Кіндер каже, що раніше, коли наше місто не мало територіальної можливості для значної розбудови, осушення проводилося бульдозерами та екскаваторами, тим самим порушувались існуючі меліоративні системи. Як наслідок - 90% водовідвідних канав нині засипані. Сьогодні міська влада працює над вирішенням питання водовідведення та відновлення цих канав, хоча з ряду об’єктивних причин позитивного результату непросто досягти.



Фахівці комплексно вивчають цю проблему і, аби їй зарадити, розроблятимуть загальноміську схему поверхневого водовідводу, придбають нове обладнання, будуть відновлювати замулені дренажні системи і споруди інженерного захисту, впорядковувати поверхневі водовідводи, розчищати мережі дощової та ремонтувати зливові каналізації. Виконуватимуть й інші заходи, передбачені Програмою. Крім того, визначать ділянки на території міста, які не підлягатимуть промислово-житловій забудові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема підтоплень дошкуляє ковельчанам вже не одне десятиліття. Їх причиною є природні та людські фактори: підвищення рівня ґрунтових вод, хаотична забудова території в 50-60 роках минулого століття, занедбаність роботи системи меліоративних каналів та незадовільний стан природних дренажних систем та ін.Тож, аби ефективно впровадити заходи із запобігання та захисту населення і територій міста Ковеля від підтоплення ґрунтовими водами депутати затвердили відповідну Програму на 2018 рік, на яку з міського бюджету буде спрямовано 630 тисяч гривень, - пише КовельPost Це не остаточна цифра. Фінансування може збільшитись, якщо буде нагальна потреба.Місто майже щороку зазнає значних підтоплень, оскільки знаходиться в зоні нестійкого зволоження. Крім того, досить швидкими темпами у Ковелі розвивається житлова та промислова забудови. А це підвищує рівень техногенного навантаження. Досить частими є й порушення умов стоку поверхневих вод при будівництві, що також негативно позначається на стані довкілля.На окремих територіях міста є ділянки, де рівень ґрунтових вод практично доходить до поверхні. Тому складаються несприятливі, а інколи й небезпечні для життя людей умови: просідання ґрунту, деформація споруд, будівель, підземних мереж, заболочування.Фахівці зазначають, що згідно з довгостроковим прогнозом циклічності природної водності практично на всій території України, включаючи Волинську область та місто Ковель, очікується подальше підвищення рівня ґрунтових вод, що триватиме до 2035 року. Це може ще більше погіршити ситуацію, особливо на територіях з техногенним підтопленням, яке має постійний невідворотній характер.Міський голова Олега Кіндер каже, що раніше, коли наше місто не мало територіальної можливості для значної розбудови, осушення проводилося бульдозерами та екскаваторами, тим самим порушувались існуючі меліоративні системи. Як наслідок - 90% водовідвідних канав нині засипані. Сьогодні міська влада працює над вирішенням питання водовідведення та відновлення цих канав, хоча з ряду об’єктивних причин позитивного результату непросто досягти.Фахівці комплексно вивчають цю проблему і, аби їй зарадити, розроблятимуть загальноміську схему поверхневого водовідводу, придбають нове обладнання, будуть відновлювати замулені дренажні системи і споруди інженерного захисту, впорядковувати поверхневі водовідводи, розчищати мережі дощової та ремонтувати зливові каналізації. Виконуватимуть й інші заходи, передбачені Програмою. Крім того, визначать ділянки на території міста, які не підлягатимуть промислово-житловій забудові.

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