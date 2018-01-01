В Україні можуть обмежити продаж домашнього м’яса





Таким чином хочуть запобігти поширенню особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі африканської чуми свиней (АЧС), – пише



Це випливає із законопроекту №7489 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів щодо забезпечення простежуваності», який 16 січня зареєстрували в парламенті 12 нардепів. Про це пише УНІАН.



«Проект закону України встановлює вимоги до простежуваності харчових продуктів, підвищення відповідальності операторів ринку щодо забезпечення простежуваності, упорядкування подвірного забою тварин із метою попередження поширення особливо небезпечних хвороб тварин і проведення відбору зразків для державного контролю», – говориться в пояснювальній записці до законопроекту.



Хочуть запровадити штрафи за порушення вимог щодо забезпечення простежуваності харчової продукції тваринного походження - від 30 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, нині це 510-850 грн.



Якщо законопроект ухвалять, то оператори ринку повинні будуть надавати документ, який містить повну інформацію про продукт: назва харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного матеріалу для переробки, назва і адреса потужності з виробництва та/або обороту із зазначенням номера експлуатаційного дозволу або реєстраційного номера, номер і обсяг (вага) партії, термін придатності, посилання на санітарні заходи, умови зберігання, транспортування та інші умови утримання, дата видачі, ім'я, підпис оператора ринку або уповноваженої особи, яка видала документ, та іншу інформацію, необхідну для простежуваності продукту.



Автори закону зазначають, що ухвалення цього документа дозволить удосконалити систему державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів із урахуванням вимог Європейського Союзу, запровадити чіткі заходи щодо простежуваності за переміщенням харчових продуктів тваринного походження, упорядкувати подвірний забій тварин із метою попередження поширення небезпечних хвороб тварин, а також підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів.



Нагадаємо, обсяг виробництва м'яса в Україні 2017 року становить 3,26 млн тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить Державна служба статистики. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі видатки зростуть на 5-7,5 млрд грн, якщо нинішня тенденція до поширення АЧС збережеться. Згідно з даними з відкритих джерел, торік в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 січня 2020 року в Україні можуть обмежити продаж несертифікованого м'яса, що отримане на реалізацію в приватних подвір'ях у результаті забою на бійні без експлуатаційного дозволу.Таким чином хочуть запобігти поширенню особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі африканської чуми свиней (АЧС), – пише ТСН Це випливає із законопроекту №7489 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів щодо забезпечення простежуваності», який 16 січня зареєстрували в парламенті 12 нардепів. Про це пише УНІАН.«Проект закону України встановлює вимоги до простежуваності харчових продуктів, підвищення відповідальності операторів ринку щодо забезпечення простежуваності, упорядкування подвірного забою тварин із метою попередження поширення особливо небезпечних хвороб тварин і проведення відбору зразків для державного контролю», – говориться в пояснювальній записці до законопроекту.Хочуть запровадити штрафи за порушення вимог щодо забезпечення простежуваності харчової продукції тваринного походження - від 30 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, нині це 510-850 грн.Якщо законопроект ухвалять, то оператори ринку повинні будуть надавати документ, який містить повну інформацію про продукт: назва харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного матеріалу для переробки, назва і адреса потужності з виробництва та/або обороту із зазначенням номера експлуатаційного дозволу або реєстраційного номера, номер і обсяг (вага) партії, термін придатності, посилання на санітарні заходи, умови зберігання, транспортування та інші умови утримання, дата видачі, ім'я, підпис оператора ринку або уповноваженої особи, яка видала документ, та іншу інформацію, необхідну для простежуваності продукту.Автори закону зазначають, що ухвалення цього документа дозволить удосконалити систему державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів із урахуванням вимог Європейського Союзу, запровадити чіткі заходи щодо простежуваності за переміщенням харчових продуктів тваринного походження, упорядкувати подвірний забій тварин із метою попередження поширення небезпечних хвороб тварин, а також підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів.Нагадаємо, обсяг виробництва м'яса в Україні 2017 року становить 3,26 млн тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить Державна служба статистики. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі видатки зростуть на 5-7,5 млрд грн, якщо нинішня тенденція до поширення АЧС збережеться. Згідно з даними з відкритих джерел, торік в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

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