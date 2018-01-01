вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

27 січня на Волині: гортаючи календар

27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у депутата Волинської обласної ради Валентини Касарди (на фото) та начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Леоніда Карабана.

Іменинники цього дня – Ніна, Павло, Сергій, Ілля, Веніамін.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, успіхів у всіх починаннях.

27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.

Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний лучанин продовжував бешкетувати навіть у відділку поліції
Сьогодні, 01:05
Відпочинок на Волині: зимовий екстрим на Шацьких озерах
Сьогодні, 00:17
27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Водій маршрутки у Нововолинську незаконно вимагав гроші у дитини
26 січень, 23:02
Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку
26 січень, 22:35
Схожі новини
26 січня на Волині: гортаючи календар 26 січня на Волині: гортаючи календар
26 січень, 00:00
25 січня на Волині: гортаючи календар 25 січня на Волині: гортаючи календар
25 січень, 00:00
24 січня на Волині: гортаючи календар 24 січня на Волині: гортаючи календар
24 січень, 00:00
23 січня на Волині: гортаючи календар 23 січня на Волині: гортаючи календар
23 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: керамістка розповіла, чому не ставить свій посуд «на конвеєр»
26 січень, 13:00
 1
Волинян закликають долучитися до вітання доньки Героя
26 січень, 12:14
 1
«ІнспекторGym». «Maximus»: що ховається за безліччю дверей
26 січень, 12:00
 1
ЖК «Сіріус»: основні роботи на першій секції майже завершили. ФОТО*
26 січень, 10:14
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 26-28 січня
26 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8