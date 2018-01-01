Як готуватися до медреформи: поради лучанам

Лариса Духневич розповіла, як варто готуватися лучанам до оновленої медичної реформи.



Головний лікар зауважила, що лікарі вже кілька років готувалися до змін, а пацієнт має відповідально підійти до реформування, – пише



«Перш за все пацієнт повинен укласти декларацію із тим лікарем, який його буде вести. Бо тепер просто так, без направлення лікаря, вони не зможуть піти ні на який інший рівень. Треба пам'ятати про те, що за пацієнтом ідуть кошти. Тобто, куди він піде, туди підуть нехай незначні, але кошти, які виділені», – зауважила Лариса Духневич.



Вона додала, що окрім цього варто старатися бути здоровим, піднімати імунітет, менше перебувати у стресових ситуаціях, більше займатися спортом, мати більше позитивних емоцій, робити вчасно щеплення і уникати конфліктних ситуацій, адже це відображається на здоров'ї.



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