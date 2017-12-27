Наркотики-«вітаміни» та пологи: розповіли про будні волинських митників





У Міжнародний день митника, який відзначають 26 січня,



Щоправда, працівники митних постів не надто полюбляють спілкуватися з журналістами, проте нам вдалось познайомитись з інспектором МП «Ягодин», яка пригадала кілька цікавих, а подекуди й кумедних історій.



ГАРМАТА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАСОСА



За її словами, один з найкумедніших випадків трапився торік, коли на пункті пропуску «Ягодин» затримали дві українки з гарматою до артилерійської установки. Жінки везли її просто у мікроавтобусі, а на запитання митників «Що це таке?» - відповіли, що це гідравлічний елемент до насоса.



Та насправді виявилось, що це 30-міліметрова шестиствольна гармата автоматичної корабельної артилерійської установки АК-630 радянського зразка. Однак, коли спеціалісти встановили, що це таки зброя, – жінки почали переконувати, що вони не знали про справжнє призначення вантажу, який просив завезти до Польщі їхній знайомий.



АВТОМОБІЛЬ НАБИТИЙ КОШТОВНОСТЯМИ



Також інспекторка пригадала факт, коли на МП «Ягодин» затримали литовця з величезною партію раритетних коштовностей та різних старовинних речей. Зокрема, чоловік власним автомобілем намагався проїхати через «зелений коридор». Переконував, що нічого цінного не везе. Та митники йому не повірили і просто були вражені, коли почали оглядати машину. Так, у багажнику вони виявили старовинний самовар ХVII-ХІХ ст, а ще – золоті прикраси, нагрудні знаки, цінні ґудзики і раритетний посуд.



Експерти встановили, що це культурні цінності. Натомість литовець наївно розповідав, що це все, що в нього лишилось від померлої бабці, яка мешкала в Україні. Мовляв, поховав, перебрав її мотлох, хату продав і вирішив забрати кілька речей на пам’ять.



Тож переконував, що вперше чує про те, що це якісь цінні речі, адже за словами родичів – бабка ніколи не жила заможно. Чи насправді стало це для литовця відкриттям, чи фінішом провальної операції – не відомо. Тим не менше, цінності вилучили, а чоловіка оштрафували.



ВИГАДЛИВІ НАРКОТОРГОВЦІ



За словами інспектора митниці, контрабандисти взагалі дуже вигадливі люди. І якщо їм неодноразово доводилось витягувати контрафактний товар з обшивки машин, автомобільних запасок та інших порожнин автомобілів, то трапляються і такі, які перевозять заборонені речовини чи речі просто на собі і навіть у собі.



Такими методами часто користуються наркоконтрабандисти. Свого часу трапився випадок, коли у чоловіка вилучили заборонені до ввезення таблетки, тож, аби не втратити товар – просто на митному посту він почав їх їсти. У такий спосіб він намагався переконати інспекторів, що це вітаміни. Зрештою у нього таки відібрали решту таблеток, та чоловіку за деякий час стало зле і його забрали в лікарню.



Також жінка пригадала двох своїх «колег». Зокрема, на МП «Ягодин» одного дня затримали двох чоловіків. Митники вилучили у них майже 10 тисяч психотропних таблеток та партію кокаїну.



Однак, контрабандисти вирішили схитрити і завбачливо виготовили фальшиві документи. Спочатку один представився працівником іншого пункту пропуску. Та згодом обоє показали посвідчення структури по боротьбі з корупцією. Та це їм не допомогло – контрабандистів затримали, а нарковантаж, який начебто везли для слідчих дій, конфіскували.



КОНФІСКАЦІЯ НОВЕНЬКОГО IPHONE 7



Окрім цього, інспекторка добре пам’ятає той випадок, коли у чоловіка просто на митному посту «Ягодин» вилучили особистий телефон. Так, під час оформлення документів у чоловіка помітили новенький «Iphone7», який нещодавно вийшов у продаж. Однак, з огляду на те, що телефонний апарат ще не був сертифікований в Україні – митники вилучили його у чоловіка. Ним виявився мешканець Любомля, який придбав омріяний телефон за кордоном. Після того, як «Iphone7» вилучили – він не здався і пішов відстоювати свої інтереси до суду.



РОМАНТИКА НА МИТНИЦІ



Окрім випадків з контрабандою, трапляються на митниці і романтичні випадки.



Не так давно ЗМІ облетіла новина про те, що прикордонник підкинув своїй нареченій наркотики. Зокрема, на «Ягодині» було затримано дівчину, у речах якої виявили пакетики з речовинами, схожими на героїн. Спочатку на автомобіль, у якому їхало дві жінки, агресивно відреагувала службова вівчарка прикордонників. Автівку направили на детальний огляд, під час якого й знайшли білий порошок.



Дівчину одразу попередили, що за контрабанду амфетаміну чи героїну їй може загрожувати від 3 до 6 років тюрми. Вона розплакалась, і тут наступила справжня кульмінація – до неї вийшов з оберемком троянд її наречений. Хлопець зізнався, що це був розіграш, адже у пакетах була цукрова пудра.



У такий спосіб парубок вирішив запропонувати дівчині вийти за нього заміж. Організувати всю театральну постановку йому допомогли колеги. Тож дівчина не змогла йому відмовити і пообіцяла вийти за відчайдуха заміж.



А кілька років тому навіть трапився такий випадок, що митному інспектору довелось просто на кордоні з Польщею приймати пологи у жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митниця - це не лише очікування в чергах та оформлення документів, а й постійний потік цікавих людей. Волині неабияк пощастило, адже наша область межує з двома країнами – Білоруссю і Польщею. А тому ми маємо одну з найактивніших митниць. Зокрема і за рахунок того, що на кордоні 8 митних постів.У Міжнародний день митника, який відзначають 26 січня, «Перший» підготував підбірку цікавих фактів з життя митниці.Щоправда, працівники митних постів не надто полюбляють спілкуватися з журналістами, проте нам вдалось познайомитись з інспектором МП «Ягодин», яка пригадала кілька цікавих, а подекуди й кумедних історій.ГАРМАТА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАСОСАЗа її словами, один з найкумедніших випадків трапився торік, коли на пункті пропуску «Ягодин» затримали дві українки з гарматою до артилерійської установки. Жінки везли її просто у мікроавтобусі, а на запитання митників «Що це таке?» - відповіли, що це гідравлічний елемент до насоса.Та насправді виявилось, що це 30-міліметрова шестиствольна гармата автоматичної корабельної артилерійської установки АК-630 радянського зразка. Однак, коли спеціалісти встановили, що це таки зброя, – жінки почали переконувати, що вони не знали про справжнє призначення вантажу, який просив завезти до Польщі їхній знайомий.АВТОМОБІЛЬ НАБИТИЙ КОШТОВНОСТЯМИТакож інспекторка пригадала факт, коли на МП «Ягодин» затримали литовця з величезною партію раритетних коштовностей та різних старовинних речей. Зокрема, чоловік власним автомобілем намагався проїхати через «зелений коридор». Переконував, що нічого цінного не везе. Та митники йому не повірили і просто були вражені, коли почали оглядати машину. Так, у багажнику вони виявили старовинний самовар ХVII-ХІХ ст, а ще – золоті прикраси, нагрудні знаки, цінні ґудзики і раритетний посуд.Експерти встановили, що це культурні цінності. Натомість литовець наївно розповідав, що це все, що в нього лишилось від померлої бабці, яка мешкала в Україні. Мовляв, поховав, перебрав її мотлох, хату продав і вирішив забрати кілька речей на пам’ять.Тож переконував, що вперше чує про те, що це якісь цінні речі, адже за словами родичів – бабка ніколи не жила заможно. Чи насправді стало це для литовця відкриттям, чи фінішом провальної операції – не відомо. Тим не менше, цінності вилучили, а чоловіка оштрафували.ВИГАДЛИВІ НАРКОТОРГОВЦІЗа словами інспектора митниці, контрабандисти взагалі дуже вигадливі люди. І якщо їм неодноразово доводилось витягувати контрафактний товар з обшивки машин, автомобільних запасок та інших порожнин автомобілів, то трапляються і такі, які перевозять заборонені речовини чи речі просто на собі і навіть у собі.Такими методами часто користуються наркоконтрабандисти. Свого часу трапився випадок, коли у чоловіка вилучили заборонені до ввезення таблетки, тож, аби не втратити товар – просто на митному посту він почав їх їсти. У такий спосіб він намагався переконати інспекторів, що це вітаміни. Зрештою у нього таки відібрали решту таблеток, та чоловіку за деякий час стало зле і його забрали в лікарню.Також жінка пригадала двох своїх «колег». Зокрема, на МП «Ягодин» одного дня затримали двох чоловіків. Митники вилучили у них майже 10 тисяч психотропних таблеток та партію кокаїну.Однак, контрабандисти вирішили схитрити і завбачливо виготовили фальшиві документи. Спочатку один представився працівником іншого пункту пропуску. Та згодом обоє показали посвідчення структури по боротьбі з корупцією. Та це їм не допомогло – контрабандистів затримали, а нарковантаж, який начебто везли для слідчих дій, конфіскували.КОНФІСКАЦІЯ НОВЕНЬКОГО IPHONE 7Окрім цього, інспекторка добре пам’ятає той випадок, коли у чоловіка просто на митному посту «Ягодин» вилучили особистий телефон. Так, під час оформлення документів у чоловіка помітили новенький «Iphone7», який нещодавно вийшов у продаж. Однак, з огляду на те, що телефонний апарат ще не був сертифікований в Україні – митники вилучили його у чоловіка. Ним виявився мешканець Любомля, який придбав омріяний телефон за кордоном. Після того, як «Iphone7» вилучили – він не здався і пішов відстоювати свої інтереси до суду.РОМАНТИКА НА МИТНИЦІОкрім випадків з контрабандою, трапляються на митниці і романтичні випадки.Не так давно ЗМІ облетіла новина про те, що прикордонник підкинув своїй нареченій наркотики. Зокрема, на «Ягодині» було затримано дівчину, у речах якої виявили пакетики з речовинами, схожими на героїн. Спочатку на автомобіль, у якому їхало дві жінки, агресивно відреагувала службова вівчарка прикордонників. Автівку направили на детальний огляд, під час якого й знайшли білий порошок.Дівчину одразу попередили, що за контрабанду амфетаміну чи героїну їй може загрожувати від 3 до 6 років тюрми. Вона розплакалась, і тут наступила справжня кульмінація – до неї вийшов з оберемком троянд її наречений. Хлопець зізнався, що це був розіграш, адже у пакетах була цукрова пудра.У такий спосіб парубок вирішив запропонувати дівчині вийти за нього заміж. Організувати всю театральну постановку йому допомогли колеги. Тож дівчина не змогла йому відмовити і пообіцяла вийти за відчайдуха заміж.А кілька років тому навіть трапився такий випадок, що митному інспектору довелось просто на кордоні з Польщею приймати пологи у жінки.

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