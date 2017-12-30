У Луцьку – всеукраїнський турнір з більярду. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку розпочався 1-й етап Відкритого кубка Федерації більярдного спорту України серед ветеранів, приурочений 70-річчю Івана Ариванюка.
Про це пише Конкурент.
Змагання стартували у п'ятницю, 26 січня, в більярдному клубі "George Club". Участь у турнірі бере 21 спортсмен з 18 міст України.
Початку ігор передувала офіційна церемонія відкриття, під час якої організатори, учасники та представники влади привітали видатного майстра Івана Ариванюка з 70-літтям та нагородили його почесним кубком.
Зокрема, подію відвідали: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк.
Фінальний день змагань – неділя, 28 січня.
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Про це пише Конкурент.
Змагання стартували у п'ятницю, 26 січня, в більярдному клубі "George Club". Участь у турнірі бере 21 спортсмен з 18 міст України.
Початку ігор передувала офіційна церемонія відкриття, під час якої організатори, учасники та представники влади привітали видатного майстра Івана Ариванюка з 70-літтям та нагородили його почесним кубком.
Зокрема, подію відвідали: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк.
Фінальний день змагань – неділя, 28 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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