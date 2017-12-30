У Луцьку – всеукраїнський турнір з більярду. ФОТО





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Змагання стартували у п'ятницю, 26 січня, в більярдному клубі "George Club". Участь у турнірі бере 21 спортсмен з 18 міст України.



Початку ігор передувала офіційна церемонія відкриття, під час якої організатори, учасники та представники влади привітали видатного майстра Івана Ариванюка з 70-літтям та нагородили його почесним кубком.



Зокрема, подію відвідали: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк.



Фінальний день змагань – неділя, 28 січня.



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