Розповіли, як у Луцьку лікуватимуть собаками
Сьогодні, 20:40
У Луцьку впроваджуватимуть методику лікування собаками - каністерапію.
26 січня відбулась прес-конференція, де розповіли про методику та реалізацію проекту «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями в транскордонному регіоні завдяки створенню умов та підготовці спеціалістів у галузі каністерапії», - йдеться на сайті міськради.
Він впроваджуватиметься завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, який надав грант у розмірі 151,410 тис. євро. Проект реалізовується по програмі транскордонного співробітництва Білорусія-Україна. Для впровадження заходів КП “Ласка” передбачено 93,210 тис. євро.
Директор КП “Ласка” Богдана Новарчук розповіла, що цей проект дасть можливість впровадити каністерапію не лише в Луцьку, а й в українських та білоруських регіонах, які мають спільний кордон (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Брестська, Гомельська області).
В багатьох країнах світу лікування собаками звичайне явище. Для того, щоб така терапія розпочалася у нас, згідно з проектом, будуть залучені зовнішні експерти, спеціалісти-терапевти та кінологи, які навчатимуть правильному проведенню лікування. В проекті передбачені тренінги, круглі столи з обміном досвіду, телепередачі, заходи як на території КП «Ласка», так і у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, з залученням людей з особливими потребами та тварин, будівництво літнього майданчику для каністерапії на території КП «Ласка». Також формуватиметься база волонтерів, власників собак, які готові допомагати лікарям в роботі.
Богдана Новарчук сказала, що залучення учасників усіх регіонів програми дозволить започаткувати та зміцнити міжнародне співробітництво між експертами, буде створена професійна мережа, яка існуватиме й після завершення проекту.
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26 січня відбулась прес-конференція, де розповіли про методику та реалізацію проекту «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями в транскордонному регіоні завдяки створенню умов та підготовці спеціалістів у галузі каністерапії», - йдеться на сайті міськради.
Він впроваджуватиметься завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, який надав грант у розмірі 151,410 тис. євро. Проект реалізовується по програмі транскордонного співробітництва Білорусія-Україна. Для впровадження заходів КП “Ласка” передбачено 93,210 тис. євро.
Директор КП “Ласка” Богдана Новарчук розповіла, що цей проект дасть можливість впровадити каністерапію не лише в Луцьку, а й в українських та білоруських регіонах, які мають спільний кордон (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Брестська, Гомельська області).
В багатьох країнах світу лікування собаками звичайне явище. Для того, щоб така терапія розпочалася у нас, згідно з проектом, будуть залучені зовнішні експерти, спеціалісти-терапевти та кінологи, які навчатимуть правильному проведенню лікування. В проекті передбачені тренінги, круглі столи з обміном досвіду, телепередачі, заходи як на території КП «Ласка», так і у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, з залученням людей з особливими потребами та тварин, будівництво літнього майданчику для каністерапії на території КП «Ласка». Також формуватиметься база волонтерів, власників собак, які готові допомагати лікарям в роботі.
Богдана Новарчук сказала, що залучення учасників усіх регіонів програми дозволить започаткувати та зміцнити міжнародне співробітництво між експертами, буде створена професійна мережа, яка існуватиме й після завершення проекту.
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