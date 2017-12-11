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Саакашвілі взяли під нічний домашній арешт

Саакашвілі взяли під нічний домашній арешт
Апеляційний суд Києва взяв під частковий домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Відповідну ухвалу колегія суддів оголосила сьогодні, – пише УНН.

«Скаргу прокурора задовольнити частково... Обрати для Саакашвілі М.Н. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 7:00 із забов'язанням носити електронний браслет», – йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України просила взяти Саакашвілі під цілодобовий домашній арешт.

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Теги: Саакашвілі
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