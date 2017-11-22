Луцька «Ласка» відловлюватиме собак у Любешові
Сьогодні, 16:44
У Любешів невдовзі можуть приїхати спеціалісти КП «Ласка» з Луцька, аби відловити бродячих псів.
Про це повідомив очільник громади Олег Кух під час засідання позачергової сесії Любешівської селищної ради, - пише «Нове життя».
На позачергову сесію Любешівської селищної ради надійшло відразу два депутатські запити, які стосуються цього питання, - від Сергія Неймарка та Юрія Боснюка.
Вони звернулися до селищного голови з проханням вжити всіх необхідних засобів для ліквідації цієї проблеми, зокрема й віднайти у бюджеті кошти для оплати послуг із відлову псів спеціалізованими службами. На це очільник громади Олег Кух повідомив, що мав розмову із керівництвом спеціалізованого підприємства, яке займається відловом бродячих собак.
У результаті досягнули домовленості, що, незважаючи на досить насичений графік, спеціалісти з обласного центру все-таки навідаються у Любешів.
Відлов однієї собаки для селищного бюджету обійдеться приблизно у вісімсот гривень.
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Про це повідомив очільник громади Олег Кух під час засідання позачергової сесії Любешівської селищної ради, - пише «Нове життя».
На позачергову сесію Любешівської селищної ради надійшло відразу два депутатські запити, які стосуються цього питання, - від Сергія Неймарка та Юрія Боснюка.
Вони звернулися до селищного голови з проханням вжити всіх необхідних засобів для ліквідації цієї проблеми, зокрема й віднайти у бюджеті кошти для оплати послуг із відлову псів спеціалізованими службами. На це очільник громади Олег Кух повідомив, що мав розмову із керівництвом спеціалізованого підприємства, яке займається відловом бродячих собак.
У результаті досягнули домовленості, що, незважаючи на досить насичений графік, спеціалісти з обласного центру все-таки навідаються у Любешів.
Відлов однієї собаки для селищного бюджету обійдеться приблизно у вісімсот гривень.
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