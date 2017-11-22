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Луцька «Ласка» відловлюватиме собак у Любешові

Луцька «Ласка» відловлюватиме собак у Любешові
У Любешів невдовзі можуть приїхати спеціалісти КП «Ласка» з Луцька, аби відловити бродячих псів.

Про це повідомив очільник громади Олег Кух під час засідання позачергової сесії Любешівської селищної ради, - пише «Нове життя».

На позачергову сесію Любешівської селищної ради надійшло відразу два депутатські запити, які стосуються цього питання, - від Сергія Неймарка та Юрія Боснюка.

Вони звернулися до селищного голови з проханням вжити всіх необхідних засобів для ліквідації цієї проблеми, зокрема й віднайти у бюджеті кошти для оплати послуг із відлову псів спеціалізованими службами. На це очільник громади Олег Кух повідомив, що мав розмову із керівництвом спеціалізованого підприємства, яке займається відловом бродячих собак.

У результаті досягнули домовленості, що, незважаючи на досить насичений графік, спеціалісти з обласного центру все-таки навідаються у Любешів.

Відлов однієї собаки для селищного бюджету обійдеться приблизно у вісімсот гривень.

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Теги: собаки, відлов, Любешів, КП Ласка
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