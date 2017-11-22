Луцька «Ласка» відловлюватиме собак у Любешові





Про це повідомив очільник громади Олег Кух під час засідання позачергової сесії Любешівської селищної ради, - пише



На позачергову сесію Любешівської селищної ради надійшло відразу два депутатські запити, які стосуються цього питання, - від Сергія Неймарка та Юрія Боснюка.



Вони звернулися до селищного голови з проханням вжити всіх необхідних засобів для ліквідації цієї проблеми, зокрема й віднайти у бюджеті кошти для оплати послуг із відлову псів спеціалізованими службами. На це очільник громади Олег Кух повідомив, що мав розмову із керівництвом спеціалізованого підприємства, яке займається відловом бродячих собак.



У результаті досягнули домовленості, що, незважаючи на досить насичений графік, спеціалісти з обласного центру все-таки навідаються у Любешів.



Відлов однієї собаки для селищного бюджету обійдеться приблизно у вісімсот гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешів невдовзі можуть приїхати спеціалісти КП «Ласка» з Луцька, аби відловити бродячих псів.Про це повідомив очільник громадипід час засідання позачергової сесії Любешівської селищної ради, - пише «Нове життя» На позачергову сесію Любешівської селищної ради надійшло відразу два депутатські запити, які стосуються цього питання, - відта Юрія Боснюка.Вони звернулися до селищного голови з проханням вжити всіх необхідних засобів для ліквідації цієї проблеми, зокрема й віднайти у бюджеті кошти для оплати послуг із відлову псів спеціалізованими службами. На це очільник громади Олег Кух повідомив, що мав розмову із керівництвом спеціалізованого підприємства, яке займається відловом бродячих собак.У результаті досягнули домовленості, що, незважаючи на досить насичений графік, спеціалісти з обласного центру все-таки навідаються у Любешів.Відлов однієї собаки для селищного бюджету обійдеться приблизно у вісімсот гривень.

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