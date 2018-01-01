У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО





Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.



Так, інспектори відділу ГШР під час відпрацювання в парку імені Лесі Українки помітили рівчак, з якого витікає вода жовтого кольору та впадає в канаву поблизу кафе «Бригантина».



Інформацію миттєво передано в санітарний відділ департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.





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