У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Речовина жовтого кольору стікає з рівчака в канаву в Центральному парку Луцька.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.
Так, інспектори відділу ГШР під час відпрацювання в парку імені Лесі Українки помітили рівчак, з якого витікає вода жовтого кольору та впадає в канаву поблизу кафе «Бригантина».
Інформацію миттєво передано в санітарний відділ департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.
Так, інспектори відділу ГШР під час відпрацювання в парку імені Лесі Українки помітили рівчак, з якого витікає вода жовтого кольору та впадає в канаву поблизу кафе «Бригантина».
Інформацію миттєво передано в санітарний відділ департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як готуватися до медреформи: поради лучанам
Сьогодні, 17:47
Як луцький дитсадок відзначав 45-річчя. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:06
Медіа