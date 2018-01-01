вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО

Речовина жовтого кольору стікає з рівчака в канаву в Центральному парку Луцька.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.

Так, інспектори відділу ГШР під час відпрацювання в парку імені Лесі Українки помітили рівчак, з якого витікає вода жовтого кольору та впадає в канаву поблизу кафе «Бригантина».

Інформацію миттєво передано в санітарний відділ департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО
У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО
У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екологія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як готуватися до медреформи: поради лучанам
Сьогодні, 17:47
Як луцький дитсадок відзначав 45-річчя. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У канаву в луцькому парку стікає підозріла жовта речовина. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:06
«Срочно надо гєнєратори»: шахраї намагалися «розвести» волинського підприємця
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
Розповіли, скільки сміття на волинських полігонах Розповіли, скільки сміття на волинських полігонах
16 січень, 17:03
Подробиці затримання підпільної деревини на Волині Подробиці затримання підпільної деревини на Волині
12 січень, 21:25
На Волині затримали трактор із сосною «без документів» На Волині затримали трактор із сосною «без документів»
12 січень, 12:39
Волинянина жахнули купи сміття в лісі. ФОТО Волинянина жахнули купи сміття в лісі. ФОТО
08 січень, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
25 січень, 10:02
 4
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
25 січень, 13:20
 2
«Ряба Вош»: керамістка розповіла, чому не ставить свій посуд «на конвеєр»
Сьогодні, 13:00
 1
Волинян закликають долучитися до вітання доньки Героя
Сьогодні, 12:14
 1
«ІнспекторGym». «Maximus»: що ховається за безліччю дверей
Сьогодні, 12:00
 1
Медіа
відео
1/8