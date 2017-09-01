Як луцький дитсадок відзначав 45-річчя. ФОТО





У четвер, 25 січня, у садочку щирими усмішками зустрічали гостей закладу. У ДНЗ дійсно панував гарний святковий настрій. Весь зал був заповнений гостями, які прийшли привітати усіх з цією датою. Це і ветерани праці, і педагоги, і працівники закладу, і батьки, і випускники різних поколінь, та інші гості, - пише



Святкове дійство розпочали чарівним вальсом від вихованців садочка №30. Окрім того, у гості завітали учні школи №17, які теж навчалися в цьому дошкільному закладі.



Під час святкування присутні пригадали, як все починалося в садочку. Першим керівником у ньому була талановита та творча Марія Павленко. Наступною господинею садочка була Наталія Долінчук, яка передала свою естафету Ірині Андросюк – нинішній завідувачці ДНЗ №30.



Для тих, хто 45 років тому відкривав цей садочок, для тих, хто працює тут нині, шанує досягнуте та творить нове, подарували ювілейну пісню «Хороші дівчата».



Опісля з вітальними словами перед присутніми виступили очільниця управління освіти Зіновія Лещенко, колишня завідувачка ДНЗ Наталія Долінчук та інші.



Наймолодші вихованці дитсадка теж прийшли привітати присутніх і подарували всім танець. На завершення святкового концерту для всіх гостей виступила талановита сім’я, дітей якої виховували і ще досі виховують у цьому садочку.



«Сьогодні особливе свято, адже головні учасники – це наші вихованці, які своєю щирістю та юними талантами принесли нам багато гарних вражень. Ми впевнені, що заклад переживе ще не один святковий ювілей. Але наші досягнення, надіємося, будуть завжди скарбом наших поколінь. Дуже дякуємо всім присутнім, що завітали на наше свято. А також велика подяка нашим депутатам, спонсорам, адже вони роблять велику справу», – зазначила завідувачка Ірина Андросюк.



Наприкінці заходу дитячий садочок отримав невеличкий подарунок від депутата свого округу Петра Нестерука – ноутбук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співи, танці, гарний настрій та подарунки – так відзначили 45-річний ювілей дошкільного закладу «Сонячний» на вулиці Вороніхіна.У четвер, 25 січня, у садочку щирими усмішками зустрічали гостей закладу. У ДНЗ дійсно панував гарний святковий настрій. Весь зал був заповнений гостями, які прийшли привітати усіх з цією датою. Це і ветерани праці, і педагоги, і працівники закладу, і батьки, і випускники різних поколінь, та інші гості, - пише Район.Луцьк. Святкове дійство розпочали чарівним вальсом від вихованців садочка №30. Окрім того, у гості завітали учні школи №17, які теж навчалися в цьому дошкільному закладі.Під час святкування присутні пригадали, як все починалося в садочку. Першим керівником у ньому була талановита та творча Марія Павленко. Наступною господинею садочка була Наталія Долінчук, яка передала свою естафету– нинішній завідувачці ДНЗ №30.Для тих, хто 45 років тому відкривав цей садочок, для тих, хто працює тут нині, шанує досягнуте та творить нове, подарували ювілейну пісню «Хороші дівчата».Опісля з вітальними словами перед присутніми виступили очільниця управління освіти Зіновія Лещенко, колишня завідувачка ДНЗ Наталія Долінчук та інші.Наймолодші вихованці дитсадка теж прийшли привітати присутніх і подарували всім танець. На завершення святкового концерту для всіх гостей виступила талановита сім’я, дітей якої виховували і ще досі виховують у цьому садочку.«Сьогодні особливе свято, адже головні учасники – це наші вихованці, які своєю щирістю та юними талантами принесли нам багато гарних вражень. Ми впевнені, що заклад переживе ще не один святковий ювілей. Але наші досягнення, надіємося, будуть завжди скарбом наших поколінь. Дуже дякуємо всім присутнім, що завітали на наше свято. А також велика подяка нашим депутатам, спонсорам, адже вони роблять велику справу», – зазначила завідувачка Ірина Андросюк.Наприкінці заходу дитячий садочок отримав невеличкий подарунок від депутата свого округу– ноутбук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію