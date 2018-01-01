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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

За даними Sinoptik.ua у суботу опади очікуються в Любешові та Світязі, у неділю – в Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі.

Температура повітря вночі від -5 до 0 градусів, удень до -3…+4.

Вітер південний, південно-західний і західний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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