Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 січня





За даними Sinoptik.ua у суботу опади очікуються в Любешові та Світязі, у неділю – в Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі.



Температура повітря вночі від -5 до 0 градусів, удень до -3…+4.



Вітер південний, південно-західний і західний, 1-7 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.За даними Sinoptik.ua у суботу опади очікуються в Любешові та Світязі, у неділю – в Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі.Температура повітря вночі від -5 до 0 градусів, удень до -3…+4.Вітер південний, південно-західний і західний, 1-7 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.

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