«Не по-людськи» та «Нема чим зайнятися?»: на Волині оригінально відреагували на запити журналіста





«А особливо запити із проханням надати інформацію про розмір зарплат та премій працівників сільради за 2015-2016 роки та рішення сільського голови про виділення цих премій. Не розумію, чому вони бояться, що ця інформація потрапить до рук односельців?! Що ж там особливого?» - написав він у Facebook.



Чоловік каже, що після ознайомлення із запитом у сільраді почув у відповідь: «Тобі що, нема чим зайнятися?!» та обвинувачення в його бік:



«- що в них принтер людям довідку роздрукувати не може, а я прийшов зі своїми запитами;

- що я своїми публікаціями в пресі формую недовіру до сільської ради;

- що я виконую доручення Дзеніка Анатолія, який нещодавно подав на сільську раду до суду і збираю інформацію для нього (Як проходив суд читайте



Крім того, каже журналіст, секретар Віра Соколова повідомила, що може надати інформацію виключно для ознайомлення, але фотографувати не дасть.



«Цікаво, що відповідь на мій попередній запит про розмір зарплат та премій УСІХ працівників сільради за 11 місяців 2017 року я таки отримав, тому хочеться за це ВПЕРШЕ похвалити сільраду. У документах дуже цікаві цифри. І жителів села буде чим здивувати! Більше про це - дізнаєтесь згодом. А яка доля моїх наступних запитів - час покаже! Надіюся на мудре рішення працівників сільради, і що подавати позов до суду не доведеться».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черченській сільській раді Камінь-Каширського району говорять, що подавати запити на отримання публічної інформації, то «не по-людськи», - каже журналіст Нестор Ліпіч.«А особливо запити із проханням надати інформацію про розмір зарплат та премій працівників сільради за 2015-2016 роки та рішення сільського голови про виділення цих премій. Не розумію, чому вони бояться, що ця інформація потрапить до рук односельців?! Що ж там особливого?» - написав він у Facebook.Чоловік каже, що після ознайомлення із запитом у сільраді почув у відповідь: «Тобі що, нема чим зайнятися?!» та обвинувачення в його бік:«- що в них принтер людям довідку роздрукувати не може, а я прийшов зі своїми запитами;- що я своїми публікаціями в пресі формую недовіру до сільської ради;- що я виконую доручення Дзеніка Анатолія, який нещодавно подав на сільську раду до суду і збираю інформацію для нього (Як проходив суд читайте тут )».Крім того, каже журналіст, секретар Віра Соколова повідомила, що може надати інформацію виключно для ознайомлення, але фотографувати не дасть.«Цікаво, що відповідь на мій попередній запит про розмір зарплат та премій УСІХ працівників сільради за 11 місяців 2017 року я таки отримав, тому хочеться за це ВПЕРШЕ похвалити сільраду. У документах дуже цікаві цифри. І жителів села буде чим здивувати! Більше про це - дізнаєтесь згодом. А яка доля моїх наступних запитів - час покаже! Надіюся на мудре рішення працівників сільради, і що подавати позов до суду не доведеться».

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