Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Четвертий у 2018 році номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 26 січня.У ньому ви прочитаєте:«Куди діваються гроші Луцька». Таке враження, що в управлінні містом «укропівці» вирішили взяти приклад з древніх римлян і дати людям насамперед хліба й видовищ. І люди задоволені – і рейтинги ростуть. Байдуже, що місто при цьому – не розвивається…«Тричі являлася… брехня в інтерв’ю Ігоря Поліщука». Новий 2018 рік Ігор Поліщук розпочав із півгодинного інтерв’ю телеканалу «Аверс» і щонайменше тричі обманув лучан.«Міськрада про свою безпеку подбала. А про безпеку лучан забула?» Луцька міськрада у 2018 році не передбачила грошей на реалізацію проекту «Безпечне місто».У рубриці «ПолітОко»: «Суд продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова».У «Колонці автора» – роздуми депутата Луцької міської ради Павла Данильчука стосовно задавнених проблем Центрального ринку в Луцьку.«Ніч. Вулиця. Спиртне… Аптека». На засіданні міськвиконкому 20 грудня 2017 року кафе-бару «Стара підкова» на вулиці Данила Галицького, 1-а (більш відомий у Луцьку за старою назвою – «Техас») відмовили в цілодобовому режимі роботи. Та вже на позачерговому засіданні 27 грудня, враховуючи повторнезверненняпідприємцяАнатоліяКорнієнка, проголосували за продовження роботи цього закладу протягом усього 2018 року до 5-ї ранку. Чим мотивувалися члени виконкому, ухвалюючи таке рішення?«Лучани масово спішать зробити щеплення від кору».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:на 1 місяць – 4, 85 грн;на 3 місяці – 13,15 грн;на 5 місяців – 19,85 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!