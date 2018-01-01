У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку «єврономерів»





Про це йдеться у спільноті «Авто євро сила Волинь» у Facebook.



Усіх небайдужих запрошують взяти участь у масовому всеукраїнському автопробігу за доступне розмитнення для кожного українця, який відбудеться 4 лютого.



«Давайте нагадаємо, що владою в Україні є народ!» - закликають організатори.



У Луцьку автопробіг стартуватиме 4 лютого о 14:00 зі стоянки біля «Епіцентру»





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