У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку «єврономерів»
26 січень, 21:15
Активісти готують акцію в Луцьку на підтримку доступного розмитнення автомобілів.
Про це йдеться у спільноті «Авто євро сила Волинь» у Facebook.
Усіх небайдужих запрошують взяти участь у масовому всеукраїнському автопробігу за доступне розмитнення для кожного українця, який відбудеться 4 лютого.
«Давайте нагадаємо, що владою в Україні є народ!» - закликають організатори.
У Луцьку автопробіг стартуватиме 4 лютого о 14:00 зі стоянки біля «Епіцентру»
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Про це йдеться у спільноті «Авто євро сила Волинь» у Facebook.
Усіх небайдужих запрошують взяти участь у масовому всеукраїнському автопробігу за доступне розмитнення для кожного українця, який відбудеться 4 лютого.
«Давайте нагадаємо, що владою в Україні є народ!» - закликають організатори.
У Луцьку автопробіг стартуватиме 4 лютого о 14:00 зі стоянки біля «Епіцентру»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 8
Я не проти євроблях але ж ви подивіться на ту жвросилу і хто там керує. Жах
Люди погодьтеся що не повинно бути так що їздить туєва хуча авто які висять в воздусі бо курва поляк давно зняв з себе той самоход Друге наші вельмишановні млядь чиновники пропонували фіксовану ставку розмитнення в районі 1500євро і шо порш каєн і омега 90го року в одній ціні Бредоття
розмитнення треба зменшити ,а все незаконно ввезене -заборонити!
Може вже досить їздити бібікати? Вже треба діяти в Києві, а не по місту тут бібікнули і роз‘їхались.) Всі знають що на Євробляхах дуже багато автомобілів в Україні.
А я не хочу платити податок на прибуток, організовую пробіг за відмінення податку
А я не хочу платити податок на прибуток, організовую пробіг за скасування податку
проїхались побібікали і на металобрухт! нам танки потрібні
Наша Ненька - гейропський смітник!
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