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У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку «єврономерів»

У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку «єврономерів»
Активісти готують акцію в Луцьку на підтримку доступного розмитнення автомобілів.

Про це йдеться у спільноті «Авто євро сила Волинь» у Facebook.

Усіх небайдужих запрошують взяти участь у масовому всеукраїнському автопробігу за доступне розмитнення для кожного українця, який відбудеться 4 лютого.

«Давайте нагадаємо, що владою в Україні є народ!» - закликають організатори.

У Луцьку автопробіг стартуватиме 4 лютого о 14:00 зі стоянки біля «Епіцентру»


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Теги: єврономери, Луцьк
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Коментарі 8
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Я не проти євроблях але ж ви подивіться на ту жвросилу і хто там керує. Жах
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Люди погодьтеся що не повинно бути так що їздить туєва хуча авто які висять в воздусі бо курва поляк давно зняв з себе той самоход Друге наші вельмишановні млядь чиновники пропонували фіксовану ставку розмитнення в районі 1500євро і шо порш каєн і омега 90го року в одній ціні Бредоття
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розмитнення треба зменшити ,а все незаконно ввезене -заборонити!
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Може вже досить їздити бібікати? Вже треба діяти в Києві, а не по місту тут бібікнули і роз‘їхались.) Всі знають що на Євробляхах дуже багато автомобілів в Україні.
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А я не хочу платити податок на прибуток, організовую пробіг за відмінення податку
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А я не хочу платити податок на прибуток, організовую пробіг за скасування податку
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проїхались побібікали і на металобрухт! нам танки потрібні
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Наша Ненька - гейропський смітник!
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