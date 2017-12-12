Муніципали вірять, що зупинили вигул собак біля шкіл

У департаменті муніципальної варти Луцької міськради запевняють, що мешканці міста перестали вигулювати собак на території шкіл і дитсадків.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.Усі луцькі школи та дошкільні навчальні заклади дотримались ініціативи департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та встановили на своїх територіях таблички про заборону вигулу собак.У свою чергу, восени минулого року муніципали розпочали встановлювати по місту інформаційні таблички, що забороняють вигулювати домашніх улюбленців, відповідно до ч. 1 ст. 154 КУпАП. Це зроблено з метою недопущення вигулу собак на території спортивних дитячих майданчиків, клумбах та газонах, а також дошкільних та навчальних закладів.Таблички встановили у сквері на вулиці Б. Грушевського поблизу Луцької міської ради та на Меморіальному комплексі «Вічна слава». Решту розмістять по місту, як тільки зійде сніг.«Ініціатива муніципалів дала позитивний результат. Сьогодні лише поодинокі громадяни ігнорують інформаційні таблички та вигулюють своїх собак на заборонених територіях, за що інспектори карають їх адміністративними протоколами», - запевняють муніципали.