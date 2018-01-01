Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку





Про це повідомляє



Взимку цим хижим котам у звіринцеві комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, - каже директор зоопарку Людмила Денисенко.



Нагадаємо, раніше на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook опублікували світлини, як тигри розважаються у засніженому вольєрі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку живе тигр Тамерлан і його сестра Аїда. Обом цьогоріч «стукне» по три роки.Про це повідомляє ВРД НСТУ Взимку цим хижим котам у звіринцеві комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, - каже директор зоопаркуНагадаємо, раніше на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook, як тигри розважаються у засніженому вольєрі.

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