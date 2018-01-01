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Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку

Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку
У Луцькому зоопарку живе тигр Тамерлан і його сестра Аїда. Обом цьогоріч «стукне» по три роки.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Взимку цим хижим котам у звіринцеві комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, - каже директор зоопарку Людмила Денисенко.

Нагадаємо, раніше на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook опублікували світлини, як тигри розважаються у засніженому вольєрі.



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Теги: зоопарк, добро
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