Як живеться тиграм у Луцькому зоопарку взимку
26 січень, 22:35
У Луцькому зоопарку живе тигр Тамерлан і його сестра Аїда. Обом цьогоріч «стукне» по три роки.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Взимку цим хижим котам у звіринцеві комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, - каже директор зоопарку Людмила Денисенко.
Нагадаємо, раніше на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook опублікували світлини, як тигри розважаються у засніженому вольєрі.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Взимку цим хижим котам у звіринцеві комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, - каже директор зоопарку Людмила Денисенко.
Нагадаємо, раніше на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook опублікували світлини, як тигри розважаються у засніженому вольєрі.
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