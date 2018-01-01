Водій маршрутки у Нововолинську незаконно вимагав гроші у дитини





Про це пише Наталія Камишнікова на шпальтах видання



За інформацією Камишнікової, до маршрутки зайшов хлопець, який показав водієві відповідне посвідчення. Але шофер почав вимагати гроші. Мовляв, діти із багатодітних родин мають платити за проїзд.



На захист хлопця стали пасажири, які нагадали, що міськрада на вимогу прокуратури гарантувала дітям із багатодітних сімей пільговий проїзд.



Натомість водій стверджував, що про це рішення міськради Нововолинська йому нічого невідомо.



«Перевізник – Бохван Сергій Миколайович! А нового рішення міськради в нас немає! Нам Коцура (начальник відділу транспорту та зв’язку виконкому Нововолинської міськради Юрій Коцура, - ред..) роздав тільки те, де вони мають платити за проїзд!» - заявив маршрутник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську водій маршрутки вимагав гроші за проїзд у дитини із багатодітної родини, хоча така категорія пасажирів має право на безоплатний проїзд.Про це пишена шпальтах видання Радар За інформацією Камишнікової, до маршрутки зайшов хлопець, який показав водієві відповідне посвідчення. Але шофер почав вимагати гроші. Мовляв, діти із багатодітних родин мають платити за проїзд.На захист хлопця стали пасажири, які нагадали, що міськрада на вимогу прокуратури гарантувала дітям із багатодітних сімей пільговий проїзд.Натомість водій стверджував, що про це рішення міськради Нововолинська йому«Перевізник –! А нового рішення міськради в нас немає! Нам Коцура (начальник відділу транспорту та зв’язку виконкому Нововолинської міськради, - ред..) роздав тільки те, де вони мають платити за проїзд!» - заявив маршрутник.

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