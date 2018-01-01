Водій маршрутки у Нововолинську незаконно вимагав гроші у дитини
26 січень, 23:02
У Нововолинську водій маршрутки вимагав гроші за проїзд у дитини із багатодітної родини, хоча така категорія пасажирів має право на безоплатний проїзд.
Про це пише Наталія Камишнікова на шпальтах видання Радар.
За інформацією Камишнікової, до маршрутки зайшов хлопець, який показав водієві відповідне посвідчення. Але шофер почав вимагати гроші. Мовляв, діти із багатодітних родин мають платити за проїзд.
На захист хлопця стали пасажири, які нагадали, що міськрада на вимогу прокуратури гарантувала дітям із багатодітних сімей пільговий проїзд.
Натомість водій стверджував, що про це рішення міськради Нововолинська йому нічого невідомо.
«Перевізник – Бохван Сергій Миколайович! А нового рішення міськради в нас немає! Нам Коцура (начальник відділу транспорту та зв’язку виконкому Нововолинської міськради Юрій Коцура, - ред..) роздав тільки те, де вони мають платити за проїзд!» - заявив маршрутник.
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Про це пише Наталія Камишнікова на шпальтах видання Радар.
За інформацією Камишнікової, до маршрутки зайшов хлопець, який показав водієві відповідне посвідчення. Але шофер почав вимагати гроші. Мовляв, діти із багатодітних родин мають платити за проїзд.
На захист хлопця стали пасажири, які нагадали, що міськрада на вимогу прокуратури гарантувала дітям із багатодітних сімей пільговий проїзд.
Натомість водій стверджував, що про це рішення міськради Нововолинська йому нічого невідомо.
«Перевізник – Бохван Сергій Миколайович! А нового рішення міськради в нас немає! Нам Коцура (начальник відділу транспорту та зв’язку виконкому Нововолинської міськради Юрій Коцура, - ред..) роздав тільки те, де вони мають платити за проїзд!» - заявив маршрутник.
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Коментарі 2
Штрафувати треба такі авто парки. У мене також троє дітей я мешкаю в Черкасах і у нас є такий маршрут як 4 вони теж требують оплату за проїзд. Решта маршрутників ні.
Штрафувати треба такі авто парки. У мене також троє дітей я мешкаю в Черкасах і у нас є такий маршрут як 4 вони теж требують оплату за проїзд. Решта маршрутників ні.
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