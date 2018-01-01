П’яний лучанин продовжував бешкетувати навіть у відділку поліції
Сьогодні, 01:05
У Луцьку п’яний чоловік чіплявся до випадкових перехожих, лаявся на них і хотів відібрати у жінки сумку.
Сцену 47-річний чоловік влаштував 26 січня приблизно о 20:00 на Київському майдані, - повідомляє «Волинь24».
П’яний розбишака кричав і чіплявся до перехожих, провокував їх на бійку. Жінку приблизно 40 років він намагався збити з ніг, щоб відібрати у неї сумку. Пояснював, мовляв гроші потрібні, щоб купити горілку. Жінка викликала поліцію.
У міськвідділі хуліган продовжував поводити себе агресивно – кричав до поліцейських і виривався, навіть сидячи у кайданках.
Жінка, в якої він хотів відібрати сумку, написала на чоловіка заяву.
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Сцену 47-річний чоловік влаштував 26 січня приблизно о 20:00 на Київському майдані, - повідомляє «Волинь24».
П’яний розбишака кричав і чіплявся до перехожих, провокував їх на бійку. Жінку приблизно 40 років він намагався збити з ніг, щоб відібрати у неї сумку. Пояснював, мовляв гроші потрібні, щоб купити горілку. Жінка викликала поліцію.
У міськвідділі хуліган продовжував поводити себе агресивно – кричав до поліцейських і виривався, навіть сидячи у кайданках.
Жінка, в якої він хотів відібрати сумку, написала на чоловіка заяву.
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Коментарі 1
Голірка нині дорога, у жінки могло й не вистачити коштів...
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