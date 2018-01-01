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Відпочинок на Волині: зимовий екстрим на Шацьких озерах

Відпочинок на Волині: зимовий екстрим на Шацьких озерах
Для яскравого зимового відпочинку гори не обов’язкові – Шацькі озера на Волині запрошують не лише влітку.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Товщина льоду нині сантиметрів 30. На кризі не лише рибалки, тут чимало лижників, хокеїстів, а ще тих, хто не боїться розгорнути вітрило.

На озері Чорне Велике облаштували ковзанку та хокейне поле. Спорядження можна взяти на прокат за 50 гривень на день.

Для шанувальників зимової рибалки тут просто рай. На кригу чоловіки виходять з самого ранку. Піймати можна окуня, ляща, якщо пощастить, то щуку чи коропа.

Взимку на Світязі працює декілька баз відпочинку. За двомісний номер треба заплатити щонайменше півтисячі гривень. А після активного дня зігрітися можна у теплих чанах чи бані, випивши гарячого запашного чаю.

Такі вихідні не вдарять по кишені, а от гарних вражень залишать чимало.



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Теги: відпочинок
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