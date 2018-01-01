На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону





ДТП трапилась 26 січня близько 23:00 на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Чорновола, - повідомляє



За інформацією видання, дівчина рухалася пішохідним переходом, коли «Опель Астра» повертав на вулицю Чорновола. Водій не зміг вчасно зреагувати і зачепив дівчину.



У результаті аварії, в автомобілі побите скло на правій передній фарі, до дівчини викликали медиків.



Зі слів водія, дівчина переходила дорогу, розмовляючи по телефону, що теж «приспало» її пильність.



За попередньою інформацією, водій тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину, яка йшла через дорогу з телефоном в руках.ДТП трапилась 26 січня близько 23:00 на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Чорновола, - повідомляє Волинь24 За інформацією видання, дівчина рухалася пішохідним переходом, коли «Опель Астра» повертав на вулицю Чорновола. Водій не зміг вчасно зреагувати і зачепив дівчину.У результаті аварії, в автомобілі побите скло на правій передній фарі, до дівчини викликали медиків.Зі слів водія, дівчина переходила дорогу, розмовляючи по телефону, що теж «приспало» її пильність.За попередньою інформацією, водій тверезий.

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