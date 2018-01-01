На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону
Сьогодні, 02:46
У Луцьку біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину, яка йшла через дорогу з телефоном в руках.
ДТП трапилась 26 січня близько 23:00 на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Чорновола, - повідомляє Волинь24.
За інформацією видання, дівчина рухалася пішохідним переходом, коли «Опель Астра» повертав на вулицю Чорновола. Водій не зміг вчасно зреагувати і зачепив дівчину.
У результаті аварії, в автомобілі побите скло на правій передній фарі, до дівчини викликали медиків.
Зі слів водія, дівчина переходила дорогу, розмовляючи по телефону, що теж «приспало» її пильність.
За попередньою інформацією, водій тверезий.
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ДТП трапилась 26 січня близько 23:00 на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Чорновола, - повідомляє Волинь24.
За інформацією видання, дівчина рухалася пішохідним переходом, коли «Опель Астра» повертав на вулицю Чорновола. Водій не зміг вчасно зреагувати і зачепив дівчину.
У результаті аварії, в автомобілі побите скло на правій передній фарі, до дівчини викликали медиків.
Зі слів водія, дівчина переходила дорогу, розмовляючи по телефону, що теж «приспало» її пильність.
За попередньою інформацією, водій тверезий.
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Коментарі 2
Ті дівчата постійно переходять з мобілою біля вуха.Зробиш зауваження,то ще й пошле тебе. Сама винна.
Треба виходити з машини і копня в сраку!
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