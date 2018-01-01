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На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону

На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону
У Луцьку біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину, яка йшла через дорогу з телефоном в руках.

ДТП трапилась 26 січня близько 23:00 на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Чорновола, - повідомляє Волинь24.

За інформацією видання, дівчина рухалася пішохідним переходом, коли «Опель Астра» повертав на вулицю Чорновола. Водій не зміг вчасно зреагувати і зачепив дівчину.

У результаті аварії, в автомобілі побите скло на правій передній фарі, до дівчини викликали медиків.

Зі слів водія, дівчина переходила дорогу, розмовляючи по телефону, що теж «приспало» її пильність.

За попередньою інформацією, водій тверезий.

На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону
На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону

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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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Ті дівчата постійно переходять з мобілою біля вуха.Зробиш зауваження,то ще й пошле тебе. Сама винна.
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Треба виходити з машини і копня в сраку!
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