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Клієнти ПриватБанку отримали розстрочку на Zakupka.com*

Клієнти ПриватБанку отримали розстрочку на Zakupka.com*
Клієнти ПриватБанку зможуть купувати будь-що на сайті Zakupka.com у розстрочку, оплачуючи карткою тільки частину покупки. Один із провідних онлайн-майданчиків і ПриватБанк запустили технологію онлайн-кредитування, що дозволить торговцям Zakupka.com продавати товари в кредит, а покупцям – оформляти розстрочку просто на сайті продавця.


«Ми запускаємо зручний сервіс онлайн-кредитування, для якого не потрібні кредитні експерти та додаткові дзвінки. Він дозволяє українцям навіть уночі купувати товари в кредит, – сказав Євген Васильцов, керівник Напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку. – Завдяки нашим сервісам торговці онлайн-майданчика зможуть збільшити обсяги продажів, продаючи свої товари в кредит».


Щоб підключити сервіс онлайн-кредитування, продавцеві треба перейти в особистий кабінет компанії на порталі Zakupka.com і скористатися вкладкою «ПриватБанк» у меню «Керування сайтом – Продаж у кредит». Оформляючи покупку на Zakupka.com в розстрочку, покупцеві досить вибрати товар на сайті продавця та зазначити реквізити своєї пластикової картки. Після цього залишається підтвердити операцію за допомогою пароля, який приходить на мобільний телефон клієнта, отримати підтвердження банку про можливість видачі кредиту.


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Теги: Приватбанк, реклама
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