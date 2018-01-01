За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
Сьогодні, 07:17
Єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів тому виявили зубра із незвичною поведінкою. За твариною стали вести постійне спостереження.
Згодом лісівники остаточно переконалися, що у зубра травмована нога, - повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Про факт було повідомлено працівників управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та ветеринарної служби.
За червонокнижною твариною працівники єгерської служби ДП «МГ Звірівське» продовжили постійне спостереження, до якого з часом долучилися всі відповідні структури – для визначення причини поведінки тварини, за якої зубр більшу частину дня проводить у малорухливому стані.
Про ймовірну причину захворювання та шляхи лікування тварини буде повідомлено згодом – після висновків спеціалістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згодом лісівники остаточно переконалися, що у зубра травмована нога, - повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Про факт було повідомлено працівників управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та ветеринарної служби.
За червонокнижною твариною працівники єгерської служби ДП «МГ Звірівське» продовжили постійне спостереження, до якого з часом долучилися всі відповідні структури – для визначення причини поведінки тварини, за якої зубр більшу частину дня проводить у малорухливому стані.
Про ймовірну причину захворювання та шляхи лікування тварини буде повідомлено згодом – після висновків спеціалістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
Сьогодні, 08:45
У луцькій школі влаштували кастинг для озвучення мультика
Сьогодні, 08:00
За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
Сьогодні, 07:17
На Олімпіаді заборонили продавати російську символіку
Сьогодні, 05:55
У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви
Сьогодні, 05:01
Медіа