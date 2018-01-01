За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники

Єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів томуіз незвичною поведінкою. За твариною стали вести постійне спостереження.Згодом лісівники остаточно переконалися, що у зубра травмована нога, - повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Про факт було повідомлено працівників управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та ветеринарної служби.За червонокнижною твариною працівники єгерської служби ДП «МГ Звірівське» продовжили постійне спостереження, до якого з часом долучилися всі відповідні структури – для визначення причини поведінки тварини, за якої зубр більшу частину дня проводить у малорухливому стані.Про ймовірну причину захворювання та шляхи лікування тварини буде повідомлено згодом – після висновків спеціалістів.