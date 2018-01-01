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За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники

За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
Єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів тому виявили зубра із незвичною поведінкою. За твариною стали вести постійне спостереження.

Згодом лісівники остаточно переконалися, що у зубра травмована нога, - повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Про факт було повідомлено працівників управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та ветеринарної служби.

За червонокнижною твариною працівники єгерської служби ДП «МГ Звірівське» продовжили постійне спостереження, до якого з часом долучилися всі відповідні структури – для визначення причини поведінки тварини, за якої зубр більшу частину дня проводить у малорухливому стані.

Про ймовірну причину захворювання та шляхи лікування тварини буде повідомлено згодом – після висновків спеціалістів.


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Теги: зубр, Волинь
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