У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви





Про це повідомляє



За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє – дістали поранення.



Поліція з'ясовує причини події.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Амстердама сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали люди.Про це повідомляє 5 канал із посиланням на телерадіокомпанію RTL.За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє – дістали поранення.Поліція з'ясовує причини події.

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