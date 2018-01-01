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У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви

У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви
У центрі Амстердама сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали люди.

Про це повідомляє 5 канал із посиланням на телерадіокомпанію RTL.

За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє – дістали поранення.

Поліція з'ясовує причини події.

У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви


У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви

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Теги: стрілянина
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