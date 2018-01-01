У центрі Амстардама - стрілянина. Є жертви
Сьогодні, 05:01
У центрі Амстердама сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали люди.
Про це повідомляє 5 канал із посиланням на телерадіокомпанію RTL.
За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє – дістали поранення.
Поліція з'ясовує причини події.
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Про це повідомляє 5 канал із посиланням на телерадіокомпанію RTL.
За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє – дістали поранення.
Поліція з'ясовує причини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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