На Олімпіаді заборонили продавати російську символіку
Сьогодні, 05:55
Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив правила поведінки для російських спортсменів та їхнього супроводу під час Олімпіади в Пхьончхані.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням прес-службу МОК.
Російським спортсменам на Олімпіаді забороняють публічно демонструвати прапор, герб та інші символи та виконувати гімн РФ. Росіянам та їхньому супроводу заборонена політична, расова, комерційна та релігійна пропаганда на спортивному одязі, обладнанні та аксесуарах.
Крім того, на олімпійських об'єктах заборонено продавати російську форму з національними емблемами.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням прес-службу МОК.
Російським спортсменам на Олімпіаді забороняють публічно демонструвати прапор, герб та інші символи та виконувати гімн РФ. Росіянам та їхньому супроводу заборонена політична, расова, комерційна та релігійна пропаганда на спортивному одязі, обладнанні та аксесуарах.
Крім того, на олімпійських об'єктах заборонено продавати російську форму з національними емблемами.
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