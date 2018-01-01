Невідомі погрожували спалити «Спорт Лото»





Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 січня на проспекті Відродження, 18, - інформує



За словами працівниці закладу, приходили «якісь активісти» і погрожували спалити приміщення. Жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону.



Проте до їхнього приїзду «активісти» утекли.



Зазначимо, гральні заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00, проте більшість нехтує цим правилом та працюють цілодобово.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі чоловіки, які назвались активістами, вдерлись у гральний заклад «Спорт Лото» та погрожували спалити його.Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 січня на проспекті Відродження, 18, - інформує Волинь24 За словами працівниці закладу, приходили «якісь активісти» і погрожували спалити приміщення. Жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону.Проте до їхнього приїзду «активісти» утекли.Зазначимо, гральні заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00, проте більшість нехтує цим правилом та працюють цілодобово.

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