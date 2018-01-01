Невідомі погрожували спалити «Спорт Лото»
Сьогодні, 12:37
У Луцьку невідомі чоловіки, які назвались активістами, вдерлись у гральний заклад «Спорт Лото» та погрожували спалити його.
Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 січня на проспекті Відродження, 18, - інформує Волинь24.
За словами працівниці закладу, приходили «якісь активісти» і погрожували спалити приміщення. Жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону.
Проте до їхнього приїзду «активісти» утекли.
Зазначимо, гральні заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00, проте більшість нехтує цим правилом та працюють цілодобово.
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Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 січня на проспекті Відродження, 18, - інформує Волинь24.
За словами працівниці закладу, приходили «якісь активісти» і погрожували спалити приміщення. Жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону.
Проте до їхнього приїзду «активісти» утекли.
Зазначимо, гральні заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00, проте більшість нехтує цим правилом та працюють цілодобово.
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Коментарі 1
Давно пора!!!
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