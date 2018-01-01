Невже так хочеться шашликів: муніципали покарали дядька за багаття
Сьогодні, 11:38
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради склали адмінпротокол на чоловіка, який 27 січня розвів багаття у парку імені 900-річчя Луцька.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Навіщо о 8 год. 30 хв. палити гілля в парку ім. 900-річчя Луцька? Невже так хочеться шашликів, що треба все кинути і бігти розводити багаття?» - іронізують у департаменті.
На порушника інспектори-муніципали склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста Луцька.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Навіщо о 8 год. 30 хв. палити гілля в парку ім. 900-річчя Луцька? Невже так хочеться шашликів, що треба все кинути і бігти розводити багаття?» - іронізують у департаменті.
На порушника інспектори-муніципали склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста Луцька.
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