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Невже так хочеться шашликів: муніципали покарали дядька за багаття

Невже так хочеться шашликів: муніципали покарали дядька за багаття
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради склали адмінпротокол на чоловіка, який 27 січня розвів багаття у парку імені 900-річчя Луцька.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

«Навіщо о 8 год. 30 хв. палити гілля в парку ім. 900-річчя Луцька? Невже так хочеться шашликів, що треба все кинути і бігти розводити багаття?» - іронізують у департаменті.

На порушника інспектори-муніципали склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста Луцька.


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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 5
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Чому весною і влітку, коли десятки людей палять там багаття на це закривають очі? Чи лише взимку заборонено розводити багаття?
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Так то депутатішко Ткачук настучав, бо вважає цей парк своєю власністю і будує там хатинку на вкраденій у містян землі.
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Це все чим можуть зайнятись наші муніципали
Вони були створені для захисту народу,а може вони забули свої обов'язки
Зайнялися б чимось корисним.
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Бандитів ловіть займіться ділом
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вони рахують смітники вшколах ісадочка по вказівці дебільнои міськои ради
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