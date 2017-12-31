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Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька

Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька
Луцька художниця Оксана Гнатюк відтворила на полотні казкові краєвиди старовини обласного центру Волині.

Про це пише Тетяна Яцечко-Блаженко на шпальтах Район. Луцьк.

«В соціальній мережі Facebook вдалось випадково натрапити на картини із зображенням нашого міста. Їх авторка – Оксана Гнатюк –настільки майстерно показала наше місто кінця ХІХ початку ХХ століття, що воно нагадало якийсь кадр з голлівудського фільму чи диснеївської казки. Захотілось жити в нашому місті саме у ті роки», - йдеться у матеріалі.

Перша картина під назвою «Одного вечора» (One evening. Luck), переносить нас на центральну вулицю Луцька у 1909 рік. Зображене на полотно не є повністю уявою автора, адже написане воно з архівної старовинної фотографії, зробленої польським фотографом у 1909 році.
Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька

Художниця Оксана Гнатюк в себе на сторінці так коментує свій витвір: «Так виглядала головна вулиця Луцька. Тоді вона називалася ім'ям імператора Миколи II. У вересні 1909 року введено електричне освітлення і було закладено міський сад. А будинок, з якого зроблений цей знімок, був знищений під час Другої світової війни».

Друга робота під назвою «Синагога. Луцьк» (Synagogue. Luck), показує, як виглядала одна з луцьких архітектурних пам'яток у 1872 році.
Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька

Художниця коментує під зображенням: «Так виглядала Велика хоральна синагога в 1872 році в Луцьку. Це стара ренесансна синагога з оборонною вежею. Побудована в центрі одного з єврейських луцьких штетлів. 5 травня 1626 король Сізігмунд ІІІ дав привілей луцьким євреям на будівництво синагоги за умови, що вона буде носити оборонний характер. У 1648 році вистояла перед нападом козаків. Вціліла при великій пожежі в 1869 року. Під час Першої світової війни була пошкоджена обстрілами, але вистояла. У 1942 році увійшла територіально (район Жидівщіна) в одне з гетто. У тому ж злощасном 1942-му в серпні-вересні було розстріляно 17 000 в'язнів (євреїв), а в приміщення синагоги була закладена вибухівка. Пережила і вистояла».

Третє полотно має назву «Осінь в старому Луцьку». Тут ми можемо впізнати вулицю Братковського, з якої розпочинаються багато екскурсій, що ведуть до нашого заповідника.
Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька

Оксана Гнатюк – уродженка нашого міста. З відкритих джерел відомо, що вона пише картини у різних стилях і жанрах. Улюбленою темою для неї є міський пейзаж. Також займається ілюстрацією дитячих книг. Брала участь у різних виставках і конкурсах. Роботи знаходяться у приватних колекціях і галереях України та за кордоном.
Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька


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Теги: мистецтво, Луцьк
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