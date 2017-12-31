Художниця відобразила на полотні старовинну казку Луцька

Оксана Гнатюк відтворила на полотні казкові краєвиди старовини обласного центру Волині.



Про це пише Тетяна Яцечко-Блаженко на шпальтах



«В соціальній мережі Facebook вдалось випадково натрапити на картини із зображенням нашого міста. Їх авторка – Оксана Гнатюк –настільки майстерно показала наше місто кінця ХІХ початку ХХ століття, що воно нагадало якийсь кадр з голлівудського фільму чи диснеївської казки. Захотілось жити в нашому місті саме у ті роки», - йдеться у матеріалі.



Перша картина під назвою «Одного вечора» (One evening. Luck), переносить нас на центральну вулицю Луцька у 1909 рік. Зображене на полотно не є повністю уявою автора, адже написане воно з архівної старовинної фотографії, зробленої польським фотографом у 1909 році.



Художниця Оксана Гнатюк в себе на сторінці так коментує свій витвір: «Так виглядала головна вулиця Луцька. Тоді вона називалася ім'ям імператора Миколи II. У вересні 1909 року введено електричне освітлення і було закладено міський сад. А будинок, з якого зроблений цей знімок, був знищений під час Другої світової війни».



Друга робота під назвою «Синагога. Луцьк» (Synagogue. Luck), показує, як виглядала одна з луцьких архітектурних пам'яток у 1872 році.



Художниця коментує під зображенням: «Так виглядала Велика хоральна синагога в 1872 році в Луцьку. Це стара ренесансна синагога з оборонною вежею. Побудована в центрі одного з єврейських луцьких штетлів. 5 травня 1626 король Сізігмунд ІІІ дав привілей луцьким євреям на будівництво синагоги за умови, що вона буде носити оборонний характер. У 1648 році вистояла перед нападом козаків. Вціліла при великій пожежі в 1869 року. Під час Першої світової війни була пошкоджена обстрілами, але вистояла. У 1942 році увійшла територіально (район Жидівщіна) в одне з гетто. У тому ж злощасном 1942-му в серпні-вересні було розстріляно 17 000 в'язнів (євреїв), а в приміщення синагоги була закладена вибухівка. Пережила і вистояла».



Третє полотно має назву «Осінь в старому Луцьку». Тут ми можемо впізнати вулицю Братковського, з якої розпочинаються багато екскурсій, що ведуть до нашого заповідника.



Оксана Гнатюк – уродженка нашого міста. З відкритих джерел відомо, що вона пише картини у різних стилях і жанрах. Улюбленою темою для неї є міський пейзаж. Також займається ілюстрацією дитячих книг. Брала участь у різних виставках і конкурсах. Роботи знаходяться у приватних колекціях і галереях України та за кордоном.





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