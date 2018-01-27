«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
Сьогодні, 13:10
Журналісти підготували добірку світлин Луцька із листівок 1975-1978 років.
Про це повідомляє ВолиньUA .
«Як з того часу змінився наш Луцьк можна побачити по зображенням. Тодішні зелені вулиці були менш насичені на зовнішню рекламу, транспорт на дорозі. Луцьк сьогодні це вже більш сучасне місто, з переходом в культуру Західного світу. Приємно бачити, що історична частина міста, а саме замок за ці роки незалежності України став окрасою міста», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ВолиньUA .
«Як з того часу змінився наш Луцьк можна побачити по зображенням. Тодішні зелені вулиці були менш насичені на зовнішню рекламу, транспорт на дорозі. Луцьк сьогодні це вже більш сучасне місто, з переходом в культуру Західного світу. Приємно бачити, що історична частина міста, а саме замок за ці роки незалежності України став окрасою міста», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
И люди еще были как люди...
було затишно.Спокійно.Уютно....І люди.як люди...
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