«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому





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«Як з того часу змінився наш Луцьк можна побачити по зображенням. Тодішні зелені вулиці були менш насичені на зовнішню рекламу, транспорт на дорозі. Луцьк сьогодні це вже більш сучасне місто, з переходом в культуру Західного світу. Приємно бачити, що історична частина міста, а саме замок за ці роки незалежності України став окрасою міста», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти підготували добірку світлин Луцька із листівок 1975-1978 років.Про це повідомляє ВолиньUA «Як з того часу змінився наш Луцьк можна побачити по зображенням. Тодішні зелені вулиці були менш насичені на зовнішню рекламу, транспорт на дорозі. Луцьк сьогодні це вже більш сучасне місто, з переходом в культуру Західного світу. Приємно бачити, що історична частина міста, а саме замок за ці роки незалежності України став окрасою міста», - йдеться у повідомленні.

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