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«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому

«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
Журналісти підготували добірку світлин Луцька із листівок 1975-1978 років.

Про це повідомляє ВолиньUA .

«Як з того часу змінився наш Луцьк можна побачити по зображенням. Тодішні зелені вулиці були менш насичені на зовнішню рекламу, транспорт на дорозі. Луцьк сьогодні це вже більш сучасне місто, з переходом в культуру Західного світу. Приємно бачити, що історична частина міста, а саме замок за ці роки незалежності України став окрасою міста», - йдеться у повідомленні.

«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому
«Мить, зупинися»: Луцьк 40 років тому

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Теги: цікаво
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Коментарі 2
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И люди еще были как люди...
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було затишно.Спокійно.Уютно....І люди.як люди...
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