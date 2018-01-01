Прокурори й адвокати зустрілися з суддями на футбольному полі





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«Цьогорічні змагання організували представники адвокатури. У них беруть участь 4 команди: «Адвокатура Волині», «Збірна суддів Волинської області», «Луцький міськрайонний суд» та «Прокуратура». Такий турнір проводився щорічно протягом чотирьох років лише між суддями. Сьогодні переможе дружба!» – розповів голова Луцького міськрайонного суду Михайло Квятковський.



Уже зі стартового свистка команди демонстрували злагодженість у своїх діях. Представники Феміди та прокуратури були налаштовані на хорошу гру.



«Приємно, що судді, прокурори, адвокати усі разом зібралися на спортивному майданчику. Не зважаючи на їхні посади, вони, перш за все, люди і, як бачимо, – спортсмени, це дуже важливо. У перспективі змагань хочемо розширювати коло учасників, які представляють юридичну спільноту», – зазначила голова ради адвокатів Волинської області Галина Руденко.



Підтримати своїх колег по роботі, членів сім’ї прийшло й чимало вболівальників. Цілі групи підтримки «гнали» своїх улюбленців до перемоги.



На спортивному майданчику, окрім спортивної боротьби, панувала взаємоповага гравців один до одного.



«Дуже задоволені, що турнір відбувся, представники команд приклали багато зусиль, щоб організувати ці змагання. Радий, що подивитися на гру виявили бажання багато людей і це дуже тішить. Результати трішки несподівані, оскільки було мало часу на зіграність та тренування безпосередньо перед кубком. Будемо сподіватися на успіх!» – ділиться враженнями гравець команди «Адвокатури» Максим Мохнюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Задля популяризації активного способу життя у Луцьку розпочалися змагання по міні-футболу «Кубок Правосуддя 2018».Про це повідомляє Перший «Цьогорічні змагання організували представники адвокатури. У них беруть участь 4 команди: «Адвокатура Волині», «Збірна суддів Волинської області», «Луцький міськрайонний суд» та «Прокуратура». Такий турнір проводився щорічно протягом чотирьох років лише між суддями. Сьогодні переможе дружба!» – розповів голова Луцького міськрайонного судуУже зі стартового свистка команди демонстрували злагодженість у своїх діях. Представники Феміди та прокуратури були налаштовані на хорошу гру.«Приємно, що судді, прокурори, адвокати усі разом зібралися на спортивному майданчику. Не зважаючи на їхні посади, вони, перш за все, люди і, як бачимо, – спортсмени, це дуже важливо. У перспективі змагань хочемо розширювати коло учасників, які представляють юридичну спільноту», – зазначила голова ради адвокатів Волинської областіПідтримати своїх колег по роботі, членів сім’ї прийшло й чимало вболівальників. Цілі групи підтримки «гнали» своїх улюбленців до перемоги.На спортивному майданчику, окрім спортивної боротьби, панувала взаємоповага гравців один до одного.«Дуже задоволені, що турнір відбувся, представники команд приклали багато зусиль, щоб організувати ці змагання. Радий, що подивитися на гру виявили бажання багато людей і це дуже тішить. Результати трішки несподівані, оскільки було мало часу на зіграність та тренування безпосередньо перед кубком. Будемо сподіватися на успіх!» – ділиться враженнями гравець команди «Адвокатури»

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