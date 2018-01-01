Якою буде погода на Волині цього року: народний прогноз

Володимир Деркач зробив прогноз погоди на цей рік.



Про це пише газета



За словами Деркача, його прогнози справджуються на відстані 100-150 кілометрів від точки спостереження, а це – Камінь-Каширський.



Отож, коротко про синоптичну картину 2018–го. Зима загалом буде м’якою, але зі сплесками морозів на короткі періоди (3–4 дні). А от перша половина весни видасться досить прохолодною, лише з середини квітня розпочнеться суттєве потепління. Літо трохи зіпсують дощі на початку, але далі погода «розгуляється» до високих температур, особливо в липні.



Осінь цього року буде гарною: небагато опадів, приємне співвідношення холодних та теплих днів, зокрема у жовтні. Листопад трохи налякає зимою, але навіть грудень не принесе тривалих холодів, а наприкінці року вже традиційно потепліє.



Лютий



Останній місяць зими не буде лютим, але особливого тепла також чекати не варто. Синоптична картина часто змінюватиметься, можна виокремити сталі періоди у 2–3, інколи 4–5 днів. Перша декада лютого буде малосніжною, трохи сильніших опадів слід очікувати лише на початку (1–2 дні).



Температура повітря цього відрізка буде комфортною, майже завжди сталий морозець вночі і трохи тепліше вдень, інколи зі знаком «+». Друга декада видасться холоднішою, на її початку та наприкінці прийдуть короткочасні, але сильні морози. Опади будуть помірні. Останній тиждень ще збереже мінусову позначку термометра, але поступово температура буде підніматись, запахне весною, принаймні вдень, однак зима ще нагадає про себе насамкінець декади.



Березень



Перші дні будуть по–справжньому весняними, але середина декади виявиться прохолодною, лише наприкінці цього відрізка трохи потепліє. Друга десятиденка дещо холодніша від першої. В цей час зима боротиметься з весною: вночі — «мінус» майже постійно, вдень — вище нуля, опади несильні. Остання декада березня не принесе бажаного тепла, а в останні 5 днів добряче похолодає і варто чекати середнього рівня опадів.



Квітень



На початку місяця знову ж таки дощитиме, температура повітря буде невисокою, лише десь наприкінці декади, приблизно на Великдень, трохи потепліє (1–3 дні). Друга десятиденка теж не принесе багато тепла, сильні опади на початку (1–2 дні), далі — менше, і температура підніметься. Третя декада ледь не з самого початку принесе теплі дні з маленьким дощиком або й без нього, а от наприкінці квітня злегка похолодає.



Травень



Перші дні травня ще будуть досить прохолодні, але потроху температура підніматиметься, опадів мало. А вже друга декада — набагато тепліша, в окремі дні — просто літо. Остання десятиденка також не розчарує, буде тепло, лише трохи зіпсують картину невеликі короткочасні дощі.



Червень



Літо почнеться з невеликих опадів, які наростатимуть до середини декади, далі на 2 дні погода поліпшиться, а після цього знову задощить ще із більшою силою аж до кінця декади. Початок другої десятиденки – вже без опадів, втім, справжнього літнього тепла як не було, так і не буде. Далі можливі короткочасні дощі. Із середини другої декади сонечко добряче пригріє, але це ще не літня спека. Третьої декади опадів буде дуже мало, збережеться комфортна погода без надмірно високих температур.



Липень



Із самого початку місяця температура зростатиме, подекуди буде спекотно, лише під кінець першої декади можливі сильні короткочасні дощі з поривами вітру. Друга декада теж дуже тепла, тільки в середині цього періоду можливий невеликий короткочасний дощ. На останню десятиденку температура трішки знизиться, але суттєве похолодання з дощем прийде наприкінці липня.



Серпень



Перші дні серпня захопить зниження температури, яке розпочнеться ще наприкінці липня, збережуться невеликі опади, далі трішки потепліє. Друга декада буде мінливою: 1–2 дні — теплі й погожі, і знову 1–2 дні — холодніші, із невеликими опадами. Остання десятиденка не принесе великого тепла, але комфортна погода збережеться.



Вересень



Початок вересня буде мінливим: очікуються невеликі опади і коливання температури, лише під кінець декади злегка потепліє. Другий відрізок почнеться з теплої, як для вересня, погоди, але наприкінці другої декади прийде похолодання із опадами («жидівські кучки»), хоча не дуже сильними. Третя десятиденка не зігріє нас, збережуться середньої інтенсивності опади.



Жовтень



Місяць розпочнеться із прохолоди й опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця декади погода поліпшиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Друга десятиденка — неоднозначна: погожі дні змінюватимуться на похмуріші за звичної, як для жовтня, температури повітря. На початку третьої декади очікуємо холодних днів, після яких потепліє і прийде бабине літо.



Листопад



На початку першої декади триватимуть погожі дні, а далі прийде похолодання (інколи до «мінуса») з опадами та поривами вітру. Друга декада теж буде прохолодна, лише на початку очікуємо кілька світлих днів, а далі така ж некомфортна погода: вночі — морозець, а інколи опади у вигляді снігу, вітряно (ледь не справжня зима). Останній відрізок листопада на початку буде трішки теплішим, а далі знову — похолодання.



Грудень



Початок зими буде в міру холодним з невеликими опадами. Дещо знизиться температура (2–3 дні) наприкінці першої декади. У другій десятиденці навпаки потепліє, і ця тенденція зберігатиметься аж до кінця цього відрізка. У середині місяця можливі опади. А от наприкінці другої декади і на початку третьої очікуємо досить різке зниження температури, але нетривале. На зміну морозам знову прийде потепління, яке протримається до кінця року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський народний синоптикзробив прогноз погоди на цей рік.Про це пише газета Волинь-нова За словами Деркача, його прогнози справджуються на відстані 100-150 кілометрів від точки спостереження, а це – Камінь-Каширський.Отож, коротко про синоптичну картину 2018–го. Зима загалом буде м’якою, але зі сплесками морозів на короткі періоди (3–4 дні). А от перша половина весни видасться досить прохолодною, лише з середини квітня розпочнеться суттєве потепління. Літо трохи зіпсують дощі на початку, але далі погода «розгуляється» до високих температур, особливо в липні.Осінь цього року буде гарною: небагато опадів, приємне співвідношення холодних та теплих днів, зокрема у жовтні. Листопад трохи налякає зимою, але навіть грудень не принесе тривалих холодів, а наприкінці року вже традиційно потепліє.Останній місяць зими не буде лютим, але особливого тепла також чекати не варто. Синоптична картина часто змінюватиметься, можна виокремити сталі періоди у 2–3, інколи 4–5 днів. Перша декада лютого буде малосніжною, трохи сильніших опадів слід очікувати лише на початку (1–2 дні).Температура повітря цього відрізка буде комфортною, майже завжди сталий морозець вночі і трохи тепліше вдень, інколи зі знаком «+». Друга декада видасться холоднішою, на її початку та наприкінці прийдуть короткочасні, але сильні морози. Опади будуть помірні. Останній тиждень ще збереже мінусову позначку термометра, але поступово температура буде підніматись, запахне весною, принаймні вдень, однак зима ще нагадає про себе насамкінець декади.Перші дні будуть по–справжньому весняними, але середина декади виявиться прохолодною, лише наприкінці цього відрізка трохи потепліє. Друга десятиденка дещо холодніша від першої. В цей час зима боротиметься з весною: вночі — «мінус» майже постійно, вдень — вище нуля, опади несильні. Остання декада березня не принесе бажаного тепла, а в останні 5 днів добряче похолодає і варто чекати середнього рівня опадів.На початку місяця знову ж таки дощитиме, температура повітря буде невисокою, лише десь наприкінці декади, приблизно на Великдень, трохи потепліє (1–3 дні). Друга десятиденка теж не принесе багато тепла, сильні опади на початку (1–2 дні), далі — менше, і температура підніметься. Третя декада ледь не з самого початку принесе теплі дні з маленьким дощиком або й без нього, а от наприкінці квітня злегка похолодає.Перші дні травня ще будуть досить прохолодні, але потроху температура підніматиметься, опадів мало. А вже друга декада — набагато тепліша, в окремі дні — просто літо. Остання десятиденка також не розчарує, буде тепло, лише трохи зіпсують картину невеликі короткочасні дощі.Літо почнеться з невеликих опадів, які наростатимуть до середини декади, далі на 2 дні погода поліпшиться, а після цього знову задощить ще із більшою силою аж до кінця декади. Початок другої десятиденки – вже без опадів, втім, справжнього літнього тепла як не було, так і не буде. Далі можливі короткочасні дощі. Із середини другої декади сонечко добряче пригріє, але це ще не літня спека. Третьої декади опадів буде дуже мало, збережеться комфортна погода без надмірно високих температур.Із самого початку місяця температура зростатиме, подекуди буде спекотно, лише під кінець першої декади можливі сильні короткочасні дощі з поривами вітру. Друга декада теж дуже тепла, тільки в середині цього періоду можливий невеликий короткочасний дощ. На останню десятиденку температура трішки знизиться, але суттєве похолодання з дощем прийде наприкінці липня.Перші дні серпня захопить зниження температури, яке розпочнеться ще наприкінці липня, збережуться невеликі опади, далі трішки потепліє. Друга декада буде мінливою: 1–2 дні — теплі й погожі, і знову 1–2 дні — холодніші, із невеликими опадами. Остання десятиденка не принесе великого тепла, але комфортна погода збережеться.Початок вересня буде мінливим: очікуються невеликі опади і коливання температури, лише під кінець декади злегка потепліє. Другий відрізок почнеться з теплої, як для вересня, погоди, але наприкінці другої декади прийде похолодання із опадами («жидівські кучки»), хоча не дуже сильними. Третя десятиденка не зігріє нас, збережуться середньої інтенсивності опади.Місяць розпочнеться із прохолоди й опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця декади погода поліпшиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Друга десятиденка — неоднозначна: погожі дні змінюватимуться на похмуріші за звичної, як для жовтня, температури повітря. На початку третьої декади очікуємо холодних днів, після яких потепліє і прийде бабине літо.На початку першої декади триватимуть погожі дні, а далі прийде похолодання (інколи до «мінуса») з опадами та поривами вітру. Друга декада теж буде прохолодна, лише на початку очікуємо кілька світлих днів, а далі така ж некомфортна погода: вночі — морозець, а інколи опади у вигляді снігу, вітряно (ледь не справжня зима). Останній відрізок листопада на початку буде трішки теплішим, а далі знову — похолодання.Початок зими буде в міру холодним з невеликими опадами. Дещо знизиться температура (2–3 дні) наприкінці першої декади. У другій десятиденці навпаки потепліє, і ця тенденція зберігатиметься аж до кінця цього відрізка. У середині місяця можливі опади. А от наприкінці другої декади і на початку третьої очікуємо досить різке зниження температури, але нетривале. На зміну морозам знову прийде потепління, яке протримається до кінця року.

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