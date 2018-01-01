Вантажівка на волинському заводі розчавила людину
Сьогодні, 14:39
На Горохівському цукровому заводі, що у селищі Мар’янівка, загинула молода жінка.
Трагедія сталася ввечері, 26 січня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, вантажівка з буряками заїхала на ваги, після зважування працівниця пішла записувати вагу, а водій почав відвантажувати буряки. Проте забув поставити авто на «ручник», тому коли буряки почали висипатися, вантажівка викотилася вперед просто на жінку.
Наїзд виявився смертельним, у неї залишилося троє дітей.
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Трагедія сталася ввечері, 26 січня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, вантажівка з буряками заїхала на ваги, після зважування працівниця пішла записувати вагу, а водій почав відвантажувати буряки. Проте забув поставити авто на «ручник», тому коли буряки почали висипатися, вантажівка викотилася вперед просто на жінку.
Наїзд виявився смертельним, у неї залишилося троє дітей.
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