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Вантажівка на волинському заводі розчавила людину

Вантажівка на волинському заводі розчавила людину
На Горохівському цукровому заводі, що у селищі Мар’янівка, загинула молода жінка.

Трагедія сталася ввечері, 26 січня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, вантажівка з буряками заїхала на ваги, після зважування працівниця пішла записувати вагу, а водій почав відвантажувати буряки. Проте забув поставити авто на «ручник», тому коли буряки почали висипатися, вантажівка викотилася вперед просто на жінку.

Наїзд виявився смертельним, у неї залишилося троє дітей.

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Теги: смерть, Волинь
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