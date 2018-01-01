Вантажівка на волинському заводі розчавила людину





Трагедія сталася ввечері, 26 січня, - пишуть



Зі слів очевидців, вантажівка з буряками заїхала на ваги, після зважування працівниця пішла записувати вагу, а водій почав відвантажувати буряки. Проте забув поставити авто на «ручник», тому коли буряки почали висипатися, вантажівка викотилася вперед просто на жінку.



Наїзд виявився смертельним, у неї залишилося троє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Горохівському цукровому заводі, що у селищі Мар’янівка, загинула молода жінка.Трагедія сталася ввечері, 26 січня, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, вантажівка з буряками заїхала на ваги, після зважування працівниця пішла записувати вагу, а водій почав відвантажувати буряки. Проте забув поставити авто на «ручник», тому коли буряки почали висипатися, вантажівка викотилася вперед просто на жінку.Наїзд виявився смертельним, у неї залишилося троє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію