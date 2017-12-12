Сказали, коли зникнуть черги за закордонними паспортами





Про це заявив керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк під час річної підсумкової колегії МВС, - повідомляє



«Всього 2017 року міграційною службою було видано понад 4 мільйони закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж 2016-го. Суттєве перевищення попиту спричинило чергу, яка на 15 січня цього року сягнула 775 тисяч осіб.



Введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року», - наголосив він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатотисячні черги на отримання закордонних паспортів повинні зникнути у квітні 2018 року.Про це заявив керівник Державної міграційної служби Українипід час річної підсумкової колегії МВС, - повідомляє ТСН «Всього 2017 року міграційною службою було видано понад 4 мільйони закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж 2016-го. Суттєве перевищення попиту спричинило чергу, яка на 15 січня цього року сягнула 775 тисяч осіб.Введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року», - наголосив він.

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