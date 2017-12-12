Сказали, коли зникнуть черги за закордонними паспортами
Сьогодні, 15:12
Багатотисячні черги на отримання закордонних паспортів повинні зникнути у квітні 2018 року.
Про це заявив керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк під час річної підсумкової колегії МВС, - повідомляє ТСН.
«Всього 2017 року міграційною службою було видано понад 4 мільйони закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж 2016-го. Суттєве перевищення попиту спричинило чергу, яка на 15 січня цього року сягнула 775 тисяч осіб.
Введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року», - наголосив він.
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Про це заявив керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк під час річної підсумкової колегії МВС, - повідомляє ТСН.
«Всього 2017 року міграційною службою було видано понад 4 мільйони закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж 2016-го. Суттєве перевищення попиту спричинило чергу, яка на 15 січня цього року сягнула 775 тисяч осіб.
Введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року», - наголосив він.
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