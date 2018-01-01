Волиняни вшанували пам’ять загиблого Героя

Олександра Плоцидима.



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Сьогодні, 27 січня, виповнюється три роки з дня смерті бійця, який воював за єдність та цілісність держави на Сході країни у складі 24-ї окремої механізованої бригади з початку військових дій на Донбасі.



Нагадаємо, Олександр 14 грудня 2013 року пішов служити за контрактом у 24 ОМБР, що у Яворові. Після кривавих заворушень на Сході України, хлопець одним із перших потрапив у зону проведення антитерористичної операції. Бойове хрещення прийняв у складі другого батальйону під Ямполем на Луганщині у червні 2014 року.



Пізніше був Лисичанськ. Та справжнім пеклом виявилося звільнення Лутугіного у кінці липня, під час якого Олександр отримав поранення в ногу. Після лікування у військових шпиталях прийшов у короткострокову відпустку, а потім знов вирушив на Схід.



Загинув рожищанин 27 січня у селі Кримське Новоайдарського району Луганської області від кулі снайпера під час штурму блокпоста.



У суботу, 27 січня, до могили загиблого Героя України прийшли Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук, заступник голови РДА Інна Сергійчук, очільник ГО «Самооборона» Олександр Дулюк, волонтери та демобілізовані військовослужбовці.



Присутні поклали квіти на могилу Олександра та запалили лампадки. Хвилиною мовчання віддати шану Герою та молилися за упокій його душі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі молилися за спокій душі загиблого на Сході волинянинаПро це повідомляє Район. Рожище Сьогодні, 27 січня, виповнюєтьсябійця, який воював за єдність та цілісність держави на Сході країни у складі 24-ї окремої механізованої бригади з початку військових дій на Донбасі.Нагадаємо, Олександр 14 грудня 2013 року пішов служити за контрактом у 24 ОМБР, що у Яворові. Після кривавих заворушень на Сході України, хлопець одним із перших потрапив у зону проведення антитерористичної операції. Бойове хрещення прийняв у складі другого батальйону під Ямполем на Луганщині у червні 2014 року.Пізніше був Лисичанськ. Та справжнім пеклом виявилося звільнення Лутугіного у кінці липня, під час якого Олександр отримав поранення в ногу. Після лікування у військових шпиталях прийшов у короткострокову відпустку, а потім знов вирушив на Схід.Загинув рожищанин 27 січня у селі Кримське Новоайдарського району Луганської області від кулі снайпера під час штурму блокпоста.У суботу, 27 січня, до могили загиблого Героя України прийшли Рожищенський міський голова, заступник голови РДА, очільник ГО «Самооборона», волонтери та демобілізовані військовослужбовці.Присутні поклали квіти на могилу Олександра та запалили лампадки. Хвилиною мовчання віддати шану Герою та молилися за упокій його душі.

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