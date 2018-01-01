Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані
Сьогодні, 18:30
У жінки, яку збила машина на «зебрі» по вулиці Чорновола, численні переломи. Вона - у реанімації.
Про це пише Волинь24.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 січня, біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину. Зі слів водія, вона переходила дорогу, розмовляючи по телефону.
Постраждала наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації.
У неї черепно-мозкова травма, зламана щелепа та ключиця.
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Про це пише Волинь24.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 січня, біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину. Зі слів водія, вона переходила дорогу, розмовляючи по телефону.
Постраждала наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації.
У неї черепно-мозкова травма, зламана щелепа та ключиця.
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Вона ж не на "червоний" пішла... а по нерегульованій "зебрі".
Дивитися просто потрібно і не летіти під сотню !!!