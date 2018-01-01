вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані

Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані
У жінки, яку збила машина на «зебрі» по вулиці Чорновола, численні переломи. Вона - у реанімації.

Про це пише Волинь24.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 січня, біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину. Зі слів водія, вона переходила дорогу, розмовляючи по телефону.

Постраждала наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації.

У неї черепно-мозкова травма, зламана щелепа та ключиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
При чому тут ТЕЛЕФОН !!!
Вона ж не на "червоний" пішла... а по нерегульованій "зебрі".

Дивитися просто потрібно і не летіти під сотню !!!
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трансфери «Волині»: приціл – на наступний сезон
Сьогодні, 19:45
Структура тарифу на проїзд у маршрутці: за що платять лучани
Сьогодні, 19:00
Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані
Сьогодні, 18:30
Якою буде погода на Волині цього року: народний прогноз
Сьогодні, 17:51
На Волині перекрили дорогу через вантажівки
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону
Сьогодні, 02:46
У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській
25 січень, 22:00
Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних
25 січень, 01:52
У центрі Луцька велика тягучка. Зіткнулися тролейбус і універсал У центрі Луцька велика тягучка. Зіткнулися тролейбус і універсал
23 січень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«ІнспекторGym». «Maximus»: що ховається за безліччю дверей
26 січень, 12:00
 2
«Ряба Вош»: керамістка розповіла, чому не ставить свій посуд «на конвеєр»
26 січень, 13:00
 1
Волинян закликають долучитися до вітання доньки Героя
26 січень, 12:14
 1
ЖК «Сіріус»: основні роботи на першій секції майже завершили. ФОТО*
26 січень, 10:14
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 26-28 січня
26 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8