Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані





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Нагадаємо, у п'ятницю, 26 січня, біля готелю «Срібні лелеки» на переході авто зачепило дівчину. Зі слів водія, вона переходила дорогу, розмовляючи по телефону.



Постраждала наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації.



У неї черепно-мозкова травма, зламана щелепа та ключиця.



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