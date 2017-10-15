На луцькій сцені «запалювали» маленькі танцюристи
Сьогодні, 16:23
Джайв, ча-ча-ча, квікстеп, повільний вальс – саме таке різноманіття танців можна було спостерігати на всеукраїнському фестивалі-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018».
Захід відбувся 27 січня у стінах Палацу культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини.
Так, дійство розпочалося з параду, під час якого всі учасники вийшли на сцену.
Заслужений діяч культури Юрій Войнаровський привітав усіх присутніх у залі, звернувши увагу на те, що ці змагання відбуваються вже вдванадцяте.
Опісля привітального слова розпочалася змагальна програма, де учасники показували свої навики у джайві, ча-ча-ча та повільному вальсі , тож судді взялися оцінювати танцівників, а батьки, своєю чергою, хвилюватися за своїх діток. До слова, батьки настільки хвилювалися, що підходили аж впритул до сцени, тому суворим суддям доводилося їх «садити» на свої місця, аби продовжувати конкурс.
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Захід відбувся 27 січня у стінах Палацу культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини.
Так, дійство розпочалося з параду, під час якого всі учасники вийшли на сцену.
Заслужений діяч культури Юрій Войнаровський привітав усіх присутніх у залі, звернувши увагу на те, що ці змагання відбуваються вже вдванадцяте.
Опісля привітального слова розпочалася змагальна програма, де учасники показували свої навики у джайві, ча-ча-ча та повільному вальсі , тож судді взялися оцінювати танцівників, а батьки, своєю чергою, хвилюватися за своїх діток. До слова, батьки настільки хвилювалися, що підходили аж впритул до сцени, тому суворим суддям доводилося їх «садити» на свої місця, аби продовжувати конкурс.
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Коментарі 1
а де ж бойовий гупак? Це ж так гарно.
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