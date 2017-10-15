вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькій сцені «запалювали» маленькі танцюристи

На луцькій сцені «запалювали» маленькі танцюристи
Джайв, ча-ча-ча, квікстеп, повільний вальс – саме таке різноманіття танців можна було спостерігати на всеукраїнському фестивалі-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018».

Захід відбувся 27 січня у стінах Палацу культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини.

Так, дійство розпочалося з параду, під час якого всі учасники вийшли на сцену.

Заслужений діяч культури Юрій Войнаровський привітав усіх присутніх у залі, звернувши увагу на те, що ці змагання відбуваються вже вдванадцяте.





Опісля привітального слова розпочалася змагальна програма, де учасники показували свої навики у джайві, ча-ча-ча та повільному вальсі , тож судді взялися оцінювати танцівників, а батьки, своєю чергою, хвилюватися за своїх діток. До слова, батьки настільки хвилювалися, що підходили аж впритул до сцени, тому суворим суддям доводилося їх «садити» на свої місця, аби продовжувати конкурс.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: танці, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а де ж бойовий гупак? Це ж так гарно.
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекрили дорогу через вантажівки
Сьогодні, 17:16
У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері
Сьогодні, 16:58
На луцькій сцені «запалювали» маленькі танцюристи
Сьогодні, 16:23
Рейтинг довіри українців до Наливайченка стабільно зростає, - соцдослідження*
Сьогодні, 16:09
Волиняни вшанували пам’ять загиблого Героя
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
У Луцьку чоловік влаштував шалені танці біля ТРЦ. ВІДЕО У Луцьку чоловік влаштував шалені танці біля ТРЦ. ВІДЕО
15 жовтень, 2017, 11:14
Як у Луцьку танцювали «сеньйори» Як у Луцьку танцювали «сеньйори»
23 січень, 2017, 01:16
Структура тарифу на проїзд у маршрутці: за що платять лучани Структура тарифу на проїзд у маршрутці: за що платять лучани
Сьогодні, 19:00
Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані
Сьогодні, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«ІнспекторGym». «Maximus»: що ховається за безліччю дверей
26 січень, 12:00
 2
«Ряба Вош»: керамістка розповіла, чому не ставить свій посуд «на конвеєр»
26 січень, 13:00
 1
Волинян закликають долучитися до вітання доньки Героя
26 січень, 12:14
 1
ЖК «Сіріус»: основні роботи на першій секції майже завершили. ФОТО*
26 січень, 10:14
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 26-28 січня
26 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8