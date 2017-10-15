На луцькій сцені «запалювали» маленькі танцюристи





Захід відбувся 27 січня у стінах Палацу культури міста Луцька, - пишуть



Так, дійство розпочалося з параду, під час якого всі учасники вийшли на сцену.



Заслужений діяч культури Юрій Войнаровський привітав усіх присутніх у залі, звернувши увагу на те, що ці змагання відбуваються вже вдванадцяте.











Опісля привітального слова розпочалася змагальна програма, де учасники показували свої навики у джайві, ча-ча-ча та повільному вальсі , тож судді взялися оцінювати танцівників, а батьки, своєю чергою, хвилюватися за своїх діток. До слова, батьки настільки хвилювалися, що підходили аж впритул до сцени, тому суворим суддям доводилося їх «садити» на свої місця, аби продовжувати конкурс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Джайв, ча-ча-ча, квікстеп, повільний вальс – саме таке різноманіття танців можна було спостерігати на всеукраїнському фестивалі-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018».Захід відбувся 27 січня у стінах Палацу культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини Так, дійство розпочалося з параду, під час якого всі учасники вийшли на сцену.Заслужений діяч культурипривітав усіх присутніх у залі, звернувши увагу на те, що ці змагання відбуваються вже вдванадцяте.Опісля привітального слова розпочалася змагальна програма, де учасники показували свої навики у джайві, ча-ча-ча та повільному вальсі , тож судді взялися оцінювати танцівників, а батьки, своєю чергою, хвилюватися за своїх діток. До слова, батьки настільки хвилювалися, що підходили аж впритул до сцени, тому суворим суддям доводилося їх «садити» на свої місця, аби продовжувати конкурс.

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