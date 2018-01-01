Структура тарифу на проїзд у маршрутці: за що платять лучани





Про це повідомляє



Минулого року, коли з 1 квітня в Луцьку вирішили підняти тариф до 4 гривень за поїздку, навіть організовували своєрідний флеш-моб на підтримку тролейбусів у місті. Лучани фотографували свої квиточки в еко-транспорті та викладали світлини в соцмережах, закликаючи пересідати на тролейбуси.



На початку січня перевізники подали до міської ради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у міських маршрутках – просять підняти цінуперевезення хоча б до 5-ти гривень.



Перший заступник міського голови Григорій Недопад зазначив, що якщо є зростання ціни на паливо, то є підстава переглянути вартість проїзду у маршрутках у бік підвищення.



Журналісти запросили у міської ради інформацію щодо розрахунку чинного тарифу на перевезення у міському транспорті. Її затвердили 28 березня 2017 року. Вартість ціни у тролейбусі затвердили 1 лютого 2016 року (2 гривні).



Судячи з документів, є маршрути більш та менш вигідні. Наприклад, на маршруті номер два, враховуючи прибуток, тариф в режимі звичайного руху становить 2,27 гривні (в режимі маршрутного таксі 2,28 гривні). Той же ж перевізник (ТзОВ «Санрайз») має і маршрут №16, де тариф більший – 4,55 гривні.



Варто додати, що виконком встановив граничний тариф. Тобто, перевізники могли би ставити нижчу ціну. Окрім цього під час обговорення тарифів, було чимало обурень щодо достовірності пасажирського обліку. Мовляв, якби було належне обілечування, то можна було говорити про реальні прибутки перевізників. Поза тим, у тарифі витрати на пальне справді закладені на рівні 20 грн/л. За даними Міністерства фінансів Україні, станом на 19 січня, середня ціна на дизельне пальне у Волинській області становить 27,5 гривень за літр.



Нові ціна проїзд у луцьких маршрутках затверджує виконавчий комітет міської ради. Цій процедурі передує громадське обговорення та вивчення поданих розрахунків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевізники у Луцьку вимагають підняття ціни за квиток до п'яти гривень. Пасажири ж нарікають на низький сервіс, недотримання графіку руху, брудні маршрутки.Про це повідомляє Конкурент Минулого року, коли з 1 квітня в Луцьку вирішили підняти тариф до 4 гривень за поїздку, навіть організовували своєрідний флеш-моб на підтримку тролейбусів у місті. Лучани фотографували свої квиточки в еко-транспорті та викладали світлини в соцмережах, закликаючи пересідати на тролейбуси.На початку січня перевізники подали до міської ради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у міських маршрутках – просять підняти цінуперевезення хоча б до 5-ти гривень.Перший заступник міського головизазначив, що якщо є зростання ціни на паливо, то є підстава переглянути вартість проїзду у маршрутках у бік підвищення.Журналісти запросили у міської ради інформацію щодо розрахунку чинного тарифу на перевезення у міському транспорті. Її затвердили 28 березня 2017 року. Вартість ціни у тролейбусі затвердили 1 лютого 2016 року (2 гривні).Судячи з документів, є маршрути більш та менш вигідні. Наприклад, на маршруті номер два, враховуючи прибуток, тариф в режимі звичайного руху становить 2,27 гривні (в режимі маршрутного таксі 2,28 гривні). Той же ж перевізник (ТзОВ «Санрайз») має і маршрут №16, де тариф більший – 4,55 гривні.Варто додати, що виконком встановив граничний тариф. Тобто, перевізники могли би ставити нижчу ціну. Окрім цього під час обговорення тарифів, було чимало обурень щодо достовірності пасажирського обліку. Мовляв, якби було належне обілечування, то можна було говорити про реальні прибутки перевізників. Поза тим, у тарифі витрати на пальне справді закладені на рівні 20 грн/л. За даними Міністерства фінансів Україні, станом на 19 січня, середня ціна на дизельне пальне у Волинській області становить 27,5 гривень за літр.Нові ціна проїзд у луцьких маршрутках затверджує виконавчий комітет міської ради. Цій процедурі передує громадське обговорення та вивчення поданих розрахунків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію