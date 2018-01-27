У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері





Про це повідомляють



Відомо, що дитина проживала в селі Конопниця під Львовом.



Причина смерті не повідомляється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові 10-річна дівчинка, на очах у матері, померла після занять з плавання під час сушіння волосся феном.Про це повідомляють Факти ICTV Відомо, що дитина проживала в селі Конопниця під Львовом.Причина смерті не повідомляється.

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