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У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері

У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері
У Львові 10-річна дівчинка, на очах у матері, померла після занять з плавання під час сушіння волосся феном.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Відомо, що дитина проживала в селі Конопниця під Львовом.

Причина смерті не повідомляється.


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Теги: смерть
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