У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері
Сьогодні, 16:58
У Львові 10-річна дівчинка, на очах у матері, померла після занять з плавання під час сушіння волосся феном.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Відомо, що дитина проживала в селі Конопниця під Львовом.
Причина смерті не повідомляється.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Відомо, що дитина проживала в селі Конопниця під Львовом.
Причина смерті не повідомляється.
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