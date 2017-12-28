Трансфери «Волині»: приціл – на наступний сезон





Про це йдеться в матеріалі на шпальтах Футбольного порталу



В Луцьку будують нову абсолютно команду. З прицілом не лише на цей, але і на наступний сезон. Звідси і кадрова революція, яку затіяв новий головний тренер «Волині» Віктор Богатир.



«Поки, правда, цій селекції давати якусь оцінку зарано - офіційні матчі покажуть, як попрацювали на трансферному ринку лучани. По іменах-то команда вимальовується непогана, але не прізвища, як відомо, грають», - йдеться в матеріалі.



Результати трансферної політики «Волині»:



Пішли: з. Никитюк ( «Рух»), з. Романюк, з. Шаповал, п. Ведмідь ( «Десна»)



Прийшли: в. Воробей, з. Сухомлинов, з. Болденков, з. Сафонов ( «Слуцьк», Білорусь), з. В. Кравченко, п. Скоблов (обидва – «Геліос»), п. Яковлєв, п. Климець, п. Клак, п. Страшкевич, п. Світличний («Інгулець»)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трансферна політика «Волині» свідчить, що в Луцьку будують команду із прицілом на наступний сезон.Про це йдеться в матеріалі на шпальтах Футбольного порталу Footboom В Луцьку будують нову абсолютно команду. З прицілом не лише на цей, але і на наступний сезон. Звідси і кадрова революція, яку затіяв новий головний тренер «Волині»«Поки, правда, цій селекції давати якусь оцінку зарано - офіційні матчі покажуть, як попрацювали на трансферному ринку лучани. По іменах-то команда вимальовується непогана, але не прізвища, як відомо, грають», - йдеться в матеріалі.Пішли: з. Никитюк ( «Рух»), з. Романюк, з. Шаповал, п. Ведмідь ( «Десна»)Прийшли: в. Воробей, з. Сухомлинов, з. Болденков, з. Сафонов ( «Слуцьк», Білорусь), з. В. Кравченко, п. Скоблов (обидва – «Геліос»), п. Яковлєв, п. Климець, п. Клак, п. Страшкевич, п. Світличний («Інгулець»)

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