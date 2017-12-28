Трансфери «Волині»: приціл – на наступний сезон
Сьогодні, 19:45
Трансферна політика «Волині» свідчить, що в Луцьку будують команду із прицілом на наступний сезон.
Про це йдеться в матеріалі на шпальтах Футбольного порталу Footboom.
В Луцьку будують нову абсолютно команду. З прицілом не лише на цей, але і на наступний сезон. Звідси і кадрова революція, яку затіяв новий головний тренер «Волині» Віктор Богатир.
«Поки, правда, цій селекції давати якусь оцінку зарано - офіційні матчі покажуть, як попрацювали на трансферному ринку лучани. По іменах-то команда вимальовується непогана, але не прізвища, як відомо, грають», - йдеться в матеріалі.
Результати трансферної політики «Волині»:
Пішли: з. Никитюк ( «Рух»), з. Романюк, з. Шаповал, п. Ведмідь ( «Десна»)
Прийшли: в. Воробей, з. Сухомлинов, з. Болденков, з. Сафонов ( «Слуцьк», Білорусь), з. В. Кравченко, п. Скоблов (обидва – «Геліос»), п. Яковлєв, п. Климець, п. Клак, п. Страшкевич, п. Світличний («Інгулець»)
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Про це йдеться в матеріалі на шпальтах Футбольного порталу Footboom.
В Луцьку будують нову абсолютно команду. З прицілом не лише на цей, але і на наступний сезон. Звідси і кадрова революція, яку затіяв новий головний тренер «Волині» Віктор Богатир.
«Поки, правда, цій селекції давати якусь оцінку зарано - офіційні матчі покажуть, як попрацювали на трансферному ринку лучани. По іменах-то команда вимальовується непогана, але не прізвища, як відомо, грають», - йдеться в матеріалі.
Результати трансферної політики «Волині»:
Пішли: з. Никитюк ( «Рух»), з. Романюк, з. Шаповал, п. Ведмідь ( «Десна»)
Прийшли: в. Воробей, з. Сухомлинов, з. Болденков, з. Сафонов ( «Слуцьк», Білорусь), з. В. Кравченко, п. Скоблов (обидва – «Геліос»), п. Яковлєв, п. Климець, п. Клак, п. Страшкевич, п. Світличний («Інгулець»)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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