На Волині перекрили дорогу через вантажівки





Акція відбулася 27 січня, - пише



Через Берестечко проходить дорога державного значення Рівне — Перемишляни, і саме цими вулицями підприємство «Агро-Експрес-Сервіс» возить із Рівненщини цукрові буряки на Мар’янівський цукровий завод.



Возить потужними автомашинами, які завантажуються «під зав’язку», і ці машини прямують колонами по кілька в ряд. За короткий час жителі міста отримали зруйноване дорожнє покриття в місті, а також почав руйнуватися міст через Стир, який відремонтували лише 2016 року.



Люди сфотографували наслідки цього руйнування і надіслали знімки до Служби автомобільних доріг Волинської області. Написали звернення до голів Волинської ОДА та обласної ради, голови Горохівської районної ради з проханням допомогти нам тепер у реставрації цих вулиць, люди активно його підписують.



Та коли ці автомобільні колони почали загрожувати навіть будівлям, берестечківці збунтувалися і просто поставили міську раду до відома, що на знак протесту і задля привернення уваги до проблеми почнуть перекривати вулиці, якими й прямують ці автомобільні колони з буряками.



Берестечко розташоване таким чином, що значна його частина — саме та, де проходить дорога на Мар’янівку, розташована в низині. Будинки — понад дорогою. Тому в них дуже добре відчувається сильна вібрація, спричинена пересуванням автоколон з перевантаженими буряками великими машинами.

На Волині активісти перекрили дорогу через вантажівки



Люди не проти, що в районі почала оживати економіка і запрацював Мар’янівський цукровий завод. Але просять про одне: аби буряки та інші вантажі їхніми вулицями провозили автомашини, на вагу яких розраховане вуличне покриття.



Отже напередодні, до міської голови прийшла група людей, і поставили до відома, що цієї суботи з першої години дня влаштовують пікет за мостом через Стир, на пішохідному переході. Саме цим шляхом і прямують у Мар’янівку машини, які понищили наші дороги.



«Навіть у перший день Різдва не припиняли поїздок... А ще ж маємо зруйновану геть дорогу, яка також іде через центр міста, — це вулиця Шевченка. Це вже інше підприємство возило свої вантажі. Живемо в такому історичному місті, громада об’єдналася, щоби провести благоустрій, окультурили парк, облаштували пляж над Стиром, відреставрували кінотеатр, що майже валився... І маємо тепер руїну на дорогах, які невідомо хто тепер має ремонтувати. Той, хто зруйнував і продовжує руйнувати, залишає після себе, образно кажучи, випалену землю, у людей хати двигтять від цих машин, беруться тріщинами...» – заявили активісти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти Берестечка організували акцію протесту проти великогабаритних автомобілів, які руйнують дороги міста.Акція відбулася 27 січня, - пише Район. Горохів Через Берестечко проходить дорога державного значення Рівне — Перемишляни, і саме цими вулицями підприємство «Агро-Експрес-Сервіс» возить із Рівненщини цукрові буряки на Мар’янівський цукровий завод.Возить потужними автомашинами, які завантажуються «під зав’язку», і ці машини прямують колонами по кілька в ряд. За короткий час жителі міста отримали зруйноване дорожнє покриття в місті, а також почав руйнуватися міст через Стир, який відремонтували лише 2016 року.Люди сфотографували наслідки цього руйнування і надіслали знімки до Служби автомобільних доріг Волинської області. Написали звернення до голів Волинської ОДА та обласної ради, голови Горохівської районної ради з проханням допомогти нам тепер у реставрації цих вулиць, люди активно його підписують.Та коли ці автомобільні колони почали загрожувати навіть будівлям, берестечківці збунтувалися і просто поставили міську раду до відома, що на знак протесту і задля привернення уваги до проблеми почнуть перекривати вулиці, якими й прямують ці автомобільні колони з буряками.Берестечко розташоване таким чином, що значна його частина — саме та, де проходить дорога на Мар’янівку, розташована в низині. Будинки — понад дорогою. Тому в них дуже добре відчувається сильна вібрація, спричинена пересуванням автоколон з перевантаженими буряками великими машинами.На Волині активісти перекрили дорогу через вантажівкиЛюди не проти, що в районі почала оживати економіка і запрацював Мар’янівський цукровий завод. Але просять про одне: аби буряки та інші вантажі їхніми вулицями провозили автомашини, на вагу яких розраховане вуличне покриття.Отже напередодні, до міської голови прийшла група людей, і поставили до відома, що цієї суботи з першої години дня влаштовують пікет за мостом через Стир, на пішохідному переході. Саме цим шляхом і прямують у Мар’янівку машини, які понищили наші дороги.«Навіть у перший день Різдва не припиняли поїздок... А ще ж маємо зруйновану геть дорогу, яка також іде через центр міста, — це вулиця Шевченка. Це вже інше підприємство возило свої вантажі. Живемо в такому історичному місті, громада об’єдналася, щоби провести благоустрій, окультурили парк, облаштували пляж над Стиром, відреставрували кінотеатр, що майже валився... І маємо тепер руїну на дорогах, які невідомо хто тепер має ремонтувати. Той, хто зруйнував і продовжує руйнувати, залишає після себе, образно кажучи, випалену землю, у людей хати двигтять від цих машин, беруться тріщинами...» – заявили активісти.

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