На Волині перекрили дорогу через вантажівки
Сьогодні, 17:16
Активісти Берестечка організували акцію протесту проти великогабаритних автомобілів, які руйнують дороги міста.
Акція відбулася 27 січня, - пише Район. Горохів.
Через Берестечко проходить дорога державного значення Рівне — Перемишляни, і саме цими вулицями підприємство «Агро-Експрес-Сервіс» возить із Рівненщини цукрові буряки на Мар’янівський цукровий завод.
Возить потужними автомашинами, які завантажуються «під зав’язку», і ці машини прямують колонами по кілька в ряд. За короткий час жителі міста отримали зруйноване дорожнє покриття в місті, а також почав руйнуватися міст через Стир, який відремонтували лише 2016 року.
Люди сфотографували наслідки цього руйнування і надіслали знімки до Служби автомобільних доріг Волинської області. Написали звернення до голів Волинської ОДА та обласної ради, голови Горохівської районної ради з проханням допомогти нам тепер у реставрації цих вулиць, люди активно його підписують.
Та коли ці автомобільні колони почали загрожувати навіть будівлям, берестечківці збунтувалися і просто поставили міську раду до відома, що на знак протесту і задля привернення уваги до проблеми почнуть перекривати вулиці, якими й прямують ці автомобільні колони з буряками.
Берестечко розташоване таким чином, що значна його частина — саме та, де проходить дорога на Мар’янівку, розташована в низині. Будинки — понад дорогою. Тому в них дуже добре відчувається сильна вібрація, спричинена пересуванням автоколон з перевантаженими буряками великими машинами.
На Волині активісти перекрили дорогу через вантажівки
Люди не проти, що в районі почала оживати економіка і запрацював Мар’янівський цукровий завод. Але просять про одне: аби буряки та інші вантажі їхніми вулицями провозили автомашини, на вагу яких розраховане вуличне покриття.
Отже напередодні, до міської голови прийшла група людей, і поставили до відома, що цієї суботи з першої години дня влаштовують пікет за мостом через Стир, на пішохідному переході. Саме цим шляхом і прямують у Мар’янівку машини, які понищили наші дороги.
«Навіть у перший день Різдва не припиняли поїздок... А ще ж маємо зруйновану геть дорогу, яка також іде через центр міста, — це вулиця Шевченка. Це вже інше підприємство возило свої вантажі. Живемо в такому історичному місті, громада об’єдналася, щоби провести благоустрій, окультурили парк, облаштували пляж над Стиром, відреставрували кінотеатр, що майже валився... І маємо тепер руїну на дорогах, які невідомо хто тепер має ремонтувати. Той, хто зруйнував і продовжує руйнувати, залишає після себе, образно кажучи, випалену землю, у людей хати двигтять від цих машин, беруться тріщинами...» – заявили активісти.
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Акція відбулася 27 січня, - пише Район. Горохів.
Через Берестечко проходить дорога державного значення Рівне — Перемишляни, і саме цими вулицями підприємство «Агро-Експрес-Сервіс» возить із Рівненщини цукрові буряки на Мар’янівський цукровий завод.
Возить потужними автомашинами, які завантажуються «під зав’язку», і ці машини прямують колонами по кілька в ряд. За короткий час жителі міста отримали зруйноване дорожнє покриття в місті, а також почав руйнуватися міст через Стир, який відремонтували лише 2016 року.
Люди сфотографували наслідки цього руйнування і надіслали знімки до Служби автомобільних доріг Волинської області. Написали звернення до голів Волинської ОДА та обласної ради, голови Горохівської районної ради з проханням допомогти нам тепер у реставрації цих вулиць, люди активно його підписують.
Та коли ці автомобільні колони почали загрожувати навіть будівлям, берестечківці збунтувалися і просто поставили міську раду до відома, що на знак протесту і задля привернення уваги до проблеми почнуть перекривати вулиці, якими й прямують ці автомобільні колони з буряками.
Берестечко розташоване таким чином, що значна його частина — саме та, де проходить дорога на Мар’янівку, розташована в низині. Будинки — понад дорогою. Тому в них дуже добре відчувається сильна вібрація, спричинена пересуванням автоколон з перевантаженими буряками великими машинами.
На Волині активісти перекрили дорогу через вантажівки
Люди не проти, що в районі почала оживати економіка і запрацював Мар’янівський цукровий завод. Але просять про одне: аби буряки та інші вантажі їхніми вулицями провозили автомашини, на вагу яких розраховане вуличне покриття.
Отже напередодні, до міської голови прийшла група людей, і поставили до відома, що цієї суботи з першої години дня влаштовують пікет за мостом через Стир, на пішохідному переході. Саме цим шляхом і прямують у Мар’янівку машини, які понищили наші дороги.
«Навіть у перший день Різдва не припиняли поїздок... А ще ж маємо зруйновану геть дорогу, яка також іде через центр міста, — це вулиця Шевченка. Це вже інше підприємство возило свої вантажі. Живемо в такому історичному місті, громада об’єдналася, щоби провести благоустрій, окультурили парк, облаштували пляж над Стиром, відреставрували кінотеатр, що майже валився... І маємо тепер руїну на дорогах, які невідомо хто тепер має ремонтувати. Той, хто зруйнував і продовжує руйнувати, залишає після себе, образно кажучи, випалену землю, у людей хати двигтять від цих машин, беруться тріщинами...» – заявили активісти.
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Коментарі 1
Завод закрити! Всіх звільнити! Верніть 1982 рік де буряк возили машинами газ 53!!! Верніть союз! Або краще давайте піднімемо ціну на цукор до 20 грн! Дороги назад нема! Чому дибіли активісти не перекривають дороги коли кладуть асфальт товщиною 3-5 см і звітують, що ми зробили капітальний ремонт покриття???? Де ви всі були коли ці дороги робили чи ремонтували в дощ? Автомобілі зараз великі і теніка в полі не мала тай урожайність в рази більша як колись була!не буде такого, що зілами возять буряк бо вони вже в металоломі давно!
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