Моторошний теракт у Кабулі: кількість жертв зросла до 95
Сьогодні, 20:30
Новий кривавий теракт у Кабулі: терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. Щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.
Про це повідомляє 24 канал.
Кількість постраждалих постійно збільшується, тому моторошні дані оновлюються. Відомо, що для атаки терорист використав автомобіль швидкої допомоги і підірвав його у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.
За попередньою інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух «Талібан».
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Про це повідомляє 24 канал.
Кількість постраждалих постійно збільшується, тому моторошні дані оновлюються. Відомо, що для атаки терорист використав автомобіль швидкої допомоги і підірвав його у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.
За попередньою інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух «Талібан».
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