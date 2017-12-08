П’яному - протокол, тверезому - наклейка: як луцькі патрульні «відзначають» водіїв
27 січень, 22:06
Луцькі патрульні виписали протокол і постанову водію за водіння у нетверезому стані, а свідкам освідування подарували наліпку "За кермом класний водій".
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, близько 13:00, екіпаж патрульних зупинив на вулиці Рівненській водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху.
При спілкуванні з чоловіком полісмени почули запах алкоголю та помітили ознаки сп’яніння.
Огляд на місці у присутності 2 свідків підтвердив припущення – водій мав 1, 71 проміле алкоголю.
За порушення він отримав протокол і постанову.
До речі, водій і пасажирка, які погодились стати свідками освідування, отримали від патрульних наліпку в рамках акції #Керуй, яку відразу ж прикріпили на свій транспортний засіб.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, близько 13:00, екіпаж патрульних зупинив на вулиці Рівненській водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху.
При спілкуванні з чоловіком полісмени почули запах алкоголю та помітили ознаки сп’яніння.
Огляд на місці у присутності 2 свідків підтвердив припущення – водій мав 1, 71 проміле алкоголю.
За порушення він отримав протокол і постанову.
До речі, водій і пасажирка, які погодились стати свідками освідування, отримали від патрульних наліпку в рамках акції #Керуй, яку відразу ж прикріпили на свій транспортний засіб.
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