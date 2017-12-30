Волинянка зіграла роль у серіалі «Школа»
27 січень, 23:04
Марія Сента (Повх), яка у фільмі «Школа» зіграла Христину, народилась і виросла у Ковелі.
Про це пише КовельPost.
Закінчила загальноосвітню школу №10. Була активною учасницею шкільних та міських культурно-мистецьких конкурсів та різних заходів. Вона однаково вдало декламувала драматичні твори відомих українських авторів та вживалася в роль Баби Яги на дитячих новорічних ранках.
Зараз Маша навчається на третьому курсі Київського Національного університету культури і мистецтв на актрису театру і кіно.
«Школа» — це український телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, про їхні стосунки з учителями та батьками. Прем'єра першого сезону відбулася на телеканалі «1+1» 15 січня 2018 року. У серіалі багато уваги приділено актуальним проблемам школярів, з якими вони стикаються під час підліткового періоду: цькування однолітків, нерозуміння в родині, хабарі вчителям та інтриги. Тож всі історії максимально реалістичні.
Невід'ємною частиною життя шкільної молоді є соціальні мережі. У них вони з'ясовують стосунки та влаштовують змагання, хто крутіший, а «булінґ» (цькування) в соцмережах стає причиною приниження багатьох підлітків. Саме така роль старшокласниці, яку не сприймає оточення однолітків, дісталась нашій Маші.
Як розповіла молода акторка в інтерв’ю для КовельPost, це вже не перша її роль у кіно. Торік світ побачив фільм – психологічна кінодрама «Портфоліо душі», де Марія зіграла головну роль. Закритий показ стрічки відбувся у вересні 2017 року і в Ковелі в кінозалі «Прем’єра». Це історія двох загублених душ, які намагаються себе відшукати. Оскільки фільм фестивальний і наразі ще бере участь у конкурсних показах, у загальному доступі в мережі його ще немає. Лише трейлер.
Тож роль Христини у серіалі «Школа» є уже другою серйозною роботою Марії.
Дівчина розповіла, що стати актрисою вирішила у 9 класі, і батьки її підтримали. Найбільшим критиком є мама, яка дивиться серіал і плаче, бо сприймає героїню, як власну дочку, а не Христину.
Цікаве інтерв’ю записали з Марією її однокурсниці, які ведуть свій канал на YouTube «Квартира №89».
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Про це пише КовельPost.
Закінчила загальноосвітню школу №10. Була активною учасницею шкільних та міських культурно-мистецьких конкурсів та різних заходів. Вона однаково вдало декламувала драматичні твори відомих українських авторів та вживалася в роль Баби Яги на дитячих новорічних ранках.
Зараз Маша навчається на третьому курсі Київського Національного університету культури і мистецтв на актрису театру і кіно.
«Школа» — це український телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, про їхні стосунки з учителями та батьками. Прем'єра першого сезону відбулася на телеканалі «1+1» 15 січня 2018 року. У серіалі багато уваги приділено актуальним проблемам школярів, з якими вони стикаються під час підліткового періоду: цькування однолітків, нерозуміння в родині, хабарі вчителям та інтриги. Тож всі історії максимально реалістичні.
Невід'ємною частиною життя шкільної молоді є соціальні мережі. У них вони з'ясовують стосунки та влаштовують змагання, хто крутіший, а «булінґ» (цькування) в соцмережах стає причиною приниження багатьох підлітків. Саме така роль старшокласниці, яку не сприймає оточення однолітків, дісталась нашій Маші.
Як розповіла молода акторка в інтерв’ю для КовельPost, це вже не перша її роль у кіно. Торік світ побачив фільм – психологічна кінодрама «Портфоліо душі», де Марія зіграла головну роль. Закритий показ стрічки відбувся у вересні 2017 року і в Ковелі в кінозалі «Прем’єра». Це історія двох загублених душ, які намагаються себе відшукати. Оскільки фільм фестивальний і наразі ще бере участь у конкурсних показах, у загальному доступі в мережі його ще немає. Лише трейлер.
Тож роль Христини у серіалі «Школа» є уже другою серйозною роботою Марії.
Дівчина розповіла, що стати актрисою вирішила у 9 класі, і батьки її підтримали. Найбільшим критиком є мама, яка дивиться серіал і плаче, бо сприймає героїню, як власну дочку, а не Христину.
Цікаве інтерв’ю записали з Марією її однокурсниці, які ведуть свій канал на YouTube «Квартира №89».
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