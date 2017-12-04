У Луцьк з концертом завітає Єгор Грушин

Єгора Грушина в дуеті із Роксоланою Грушиною, яка грає на віолончелі.



Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.



Послухати гру митців можна буде о 19:30 у Палаці культури міста Луцька. Квитки на захід можна придбати за



За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів.



«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та бархатний тембр віолончелі…» - кажуть музиканти про майбутні концерти, заплановані у Луцьку, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 березня в рамках туру з концертною програмою «Together» відбудеться концерт найяскравішого неокласичного композитора та піаніста Українив дуеті із, яка грає на віолончелі.Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.Послухати гру митців можна буде о 19:30 у Палаці культури міста Луцька. Квитки на захід можна придбати за посиланням За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів.«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та бархатний тембр віолончелі…» - кажуть музиканти про майбутні концерти, заплановані у Луцьку, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківську.

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