На Волині браконьєри втекли на санях від природоохоронців





Про це повідомляє прес-служба



Рейдова група відділу служби охорони національного парку в урочищі Бован виявила групу браконьєрів із мисливськими собаками.



В результаті проведених оперативних заходів у порушників природоохоронного законодавства вилучили незареєстровану мисливську рушницю ТОЗ – БМ 16 калібру.



На жаль, природоохоронцям не вдалось встановити осіб правопорушників: браконьєри втекли з місця події по глибокому снігу за допомогою коней з санками.



Вилучену мисливську зброю здали в Любешівський районний відділ поліції.



До слова, сезон полювання на хутрового звіра закінчився 21 січня.



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