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На Волині браконьєри втекли на санях від природоохоронців

На Волині браконьєри втекли на санях від природоохоронців
На території національного природного заповідника «Прип’ять-Стохід» виявили браконьєрів.

Про це повідомляє прес-служба ННП у Facebook.

Рейдова група відділу служби охорони національного парку в урочищі Бован виявила групу браконьєрів із мисливськими собаками.

В результаті проведених оперативних заходів у порушників природоохоронного законодавства вилучили незареєстровану мисливську рушницю ТОЗ – БМ 16 калібру.

На жаль, природоохоронцям не вдалось встановити осіб правопорушників: браконьєри втекли з місця події по глибокому снігу за допомогою коней з санками.

Вилучену мисливську зброю здали в Любешівський районний відділ поліції.

До слова, сезон полювання на хутрового звіра закінчився 21 січня.

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Теги: Прип’ять-Стохід, НПП, браконьєри
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