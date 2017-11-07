На Волині браконьєри втекли на санях від природоохоронців
Сьогодні, 00:44
На території національного природного заповідника «Прип’ять-Стохід» виявили браконьєрів.
Про це повідомляє прес-служба ННП у Facebook.
Рейдова група відділу служби охорони національного парку в урочищі Бован виявила групу браконьєрів із мисливськими собаками.
В результаті проведених оперативних заходів у порушників природоохоронного законодавства вилучили незареєстровану мисливську рушницю ТОЗ – БМ 16 калібру.
На жаль, природоохоронцям не вдалось встановити осіб правопорушників: браконьєри втекли з місця події по глибокому снігу за допомогою коней з санками.
Вилучену мисливську зброю здали в Любешівський районний відділ поліції.
До слова, сезон полювання на хутрового звіра закінчився 21 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ННП у Facebook.
Рейдова група відділу служби охорони національного парку в урочищі Бован виявила групу браконьєрів із мисливськими собаками.
В результаті проведених оперативних заходів у порушників природоохоронного законодавства вилучили незареєстровану мисливську рушницю ТОЗ – БМ 16 калібру.
На жаль, природоохоронцям не вдалось встановити осіб правопорушників: браконьєри втекли з місця події по глибокому снігу за допомогою коней з санками.
Вилучену мисливську зброю здали в Любешівський районний відділ поліції.
До слова, сезон полювання на хутрового звіра закінчився 21 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото
Сьогодні, 02:37
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО
Сьогодні, 01:50
На Волині браконьєри втекли на санях від природоохоронців
Сьогодні, 00:44
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянка зіграла роль у серіалі «Школа»
27 січень, 23:04
Медіа