Художник робить із фруктів витвори мистецтва. ФОТО
Сьогодні, 07:10
Японський художник Гаку з овочів та фруктів робить справжні витвори мистецтва.
Мукімоно - унікальна японська традиція вирізання візерунків, - пише gazeta.ua.
В інтернеті його роботи набрали гучного розголосу. Багато хто захоплюються приголомшливими навичками японця.
У своїй роботі він використовує фрукти, овочі і навіть інші продукти. При створенні композиції необхідно працювати досить швидко і акуратно, тому що продукти псуються. Художнику для створення візерунків потрібно всього кілька хвилин.
Вирізані візерунки складні і вимагають чималої підготовки та спеціальний ніж.
Після завершення візерунка, художник просто їсть свої роботи, крім бананової шкірки.
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Мукімоно - унікальна японська традиція вирізання візерунків, - пише gazeta.ua.
В інтернеті його роботи набрали гучного розголосу. Багато хто захоплюються приголомшливими навичками японця.
У своїй роботі він використовує фрукти, овочі і навіть інші продукти. При створенні композиції необхідно працювати досить швидко і акуратно, тому що продукти псуються. Художнику для створення візерунків потрібно всього кілька хвилин.
Вирізані візерунки складні і вимагають чималої підготовки та спеціальний ніж.
Після завершення візерунка, художник просто їсть свої роботи, крім бананової шкірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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