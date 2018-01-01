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Художник робить із фруктів витвори мистецтва. ФОТО

Художник робить із фруктів витвори мистецтва. ФОТО
Японський художник Гаку з овочів та фруктів робить справжні витвори мистецтва.

Мукімоно - унікальна японська традиція вирізання візерунків, - пише gazeta.ua.

В інтернеті його роботи набрали гучного розголосу. Багато хто захоплюються приголомшливими навичками японця.

У своїй роботі він використовує фрукти, овочі і навіть інші продукти. При створенні композиції необхідно працювати досить швидко і акуратно, тому що продукти псуються. Художнику для створення візерунків потрібно всього кілька хвилин.

Вирізані візерунки складні і вимагають чималої підготовки та спеціальний ніж.

Після завершення візерунка, художник просто їсть свої роботи, крім бананової шкірки.

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Теги: фрукти, мистецтво
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