Художник робить із фруктів витвори мистецтва. ФОТО





Мукімоно - унікальна японська традиція вирізання візерунків, - пише



В інтернеті його роботи набрали гучного розголосу. Багато хто захоплюються приголомшливими навичками японця.



У своїй роботі він використовує фрукти, овочі і навіть інші продукти. При створенні композиції необхідно працювати досить швидко і акуратно, тому що продукти псуються. Художнику для створення візерунків потрібно всього кілька хвилин.



Вирізані візерунки складні і вимагають чималої підготовки та спеціальний ніж.



Після завершення візерунка, художник просто їсть свої роботи, крім бананової шкірки.



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